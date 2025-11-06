Autoritățile franceze au deschis o anchetă penală, acuzând platforma TikTok că permite difuzarea de conținuturi care promovează sinuciderea și că folosește algoritmi posibil periculoși pentru utilizatorii vulnerabili, în special pentru adolescenți.

Potrivit „Euronews” (Italia), ancheta are loc în urma unui proces intentat de mai multe familii franceze, care acuză platforma că nu a moderat în mod adecvat conținutul dăunător, dar și a unei investigații parlamentare privind impactul psihologic al TikTok asupra copiilor. Amnesty International și Senatul francez au publicat, de asemenea, rapoarte care avertizează asupra unor riscuri similare.

Într-un comunicat oficial, Procuratura din Paris a explicat că ancheta se va concentra asupra „conținutului care constă în special în promovarea sinuciderii” și va verifica dacă societatea și-a respectat obligațiile de raportare față de autorități. Brigada de Poliție specializată în criminalitate cibernetică va investiga, de asemenea, posibile încălcări legate de „propagandă cu produse sau metode utilizate pentru sinucidere” și orice tranzacții ilicite legate de criminalitatea organizată.

Dacă ancheta va scoate la iveală răspunderi penale, vinovații ar putea risca câțiva ani de închisoare și sancțiuni financiare. Conform legislației franceze, în acest stadiu, Procuratura nu a identificat încă numele persoanelor sau ale directorilor anchetați.

TikTok, la rândul său, a respins acuzațiile conținute în raportul parlamentar care a dus la anchetă. „Cu peste 50 de funcții dedicate siguranței adolescenților și nouă din zece videoclipuri eliminate înainte de vizionare, investim masiv în oferirea de experiențe sigure și adecvate vârstei”, a declarat compania.

Ancheta atrage atenția asupra unei probleme ridicate anterior: moartea mai multor utilizatori tineri care ar fi fost expuși la conținuturi dăunătoare. Printre aceștia se numără și Marie Le Tiec, în vârstă de 15 ani, a cărei mamă a descoperit videoclipuri și comentarii care încurajau sinuciderea pe telefonul fiicei sale. „Acestea au normalizat depresia și autovătămarea, transformându-le într-un sentiment distorsionat de apartenență”, a povestit mama fetei, Stéphanie Mistre.

TikTok și alte platforme de socializare sunt de mult timp supuse controlului global pentru presupuse efecte dăunătoare asupra sănătății mintale a copiilor, legate de bullying, dependență digitală și modele de comportament periculoase.

Dacă vă gândiți la sinucidere sau simțiți că aveți nevoie de ajutor, contactați Befrienders Worldwide, o organizație internațională care oferă asistență în 32 de țări. Puteți găsi numărul celui mai apropiat centru de asistență pe befrienders.org.

Sursa: Rador Radio România