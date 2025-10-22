Cei doi jurnaliști, încarcerați în Belarus și Georgia, sunt laureații Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din 2025, care urmează să fie decernat de Parlament pe 16 decembrie.

Mzia Amaglobeli, jurnalistă georgiană și directoare a canalelor mass-media online Batumelebi și Netgazeti, a fost arestată în ianuarie 2025 pentru că s-a alăturat protestelor antiguvernamentale din Georgia. În august, ea a fost condamnată la doi ani de închisoare din motive politice. Fiind prima femeie devenită prizonier politic din Georgia de la independența țării și o apărătoare a libertății de exprimare, Amaglobeli a devenit figura principală a mișcării de protest pro-democrație din Georgia, opunându-se regimului partidului de guvernământ „Visul georgian” de la alegerile contestate din octombrie 2024.

În rezoluția adoptată la 19 iunie 2025, Parlamentul European a solicitat eliberarea imediată și necondiționată a jurnalistei Mzia Amaglobeli, condamnând „atacul sistemic al regimului partidului „Visul georgian” împotriva instituțiilor democratice, a opoziției politice, a mass-mediei independente, a societății civile și a independenței sistemului judiciar”.

Andrzej Poczobut este jurnalist, eseist, blogger și activist din partea minorității poloneze din Belarus. Cunoscut pentru criticile sale dure la adresa regimului Lukașenko și pentru materialele sale despre istorie și drepturile omului, a fost arestat de mai multe ori.

Se află în detenție din 2021, după ce a fost condamnat la opt ani de închisoare într-o colonie penitenciară. Sănătatea sa s-a deteriorat de atunci, dar, în ciuda faptului că nu primește îngrijirile medicale de care are nevoie, încă luptă pentru libertate și democrație. Starea de sănătate actuală a lui Poczobut nu este cunoscută, iar familia sa nu are voie să îl viziteze.

Într-o rezoluție adoptată pe 15 martie 2023, PE a solicitat eliberarea imediată și necondiționată a lui Andrzej Poczobut, afirmând că acuzațiile împotriva sa au fost „motivate politic” și „vizau reducerea la tăcere a vocilor independente și suprimarea libertății de exprimare și de asociere”.

„Prin decernarea Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din acest an jurnaliștilor Andrzej Poczobut din Belarus și Mzia Amaglobeli din Georgia, onorăm doi oameni al căror curaj strălucește ca o stea călăuzitoare pentru toți cei care refuză să fie reduși la tăcere. Ambii au plătit scump pentru dezvăluirea adevărului în fața unor regimuri autoritare, devenind simboluri ale luptei pentru libertate și democrație. Parlamentul este alături de ei și de toți cei care continuă să revendice libertatea”, a declarat președinta PE, Roberta Metsola.

