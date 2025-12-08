Uniunea Europeană nu poate accepta o 'amenințare de interferență' în viața sa politică, a declarat luni președintele Consiliului European, Antonio Costa, după publicarea noii strategii de securitate a SUA.

Noua strategie de securitate a SUA conține critici virulente la adresa Uniunii Europene.

"Ceea ce nu putem accepta este această amenințare de interferență în viața politică a Europei", a declarat Antonio Costa în timpul unui discurs la Institutul Jacques Delors din Paris, relatează France Presse, preluată de Agerpres.

"Statele Unite ale Americii nu pot lua locul cetățenilor europeni pentru a alege care sunt părțile bune și părțile rele", a afirmat președintele Consiliului European.

Deși este normal ca SUA și Uniunea Europeană să nu împărtășească aceeași viziune asupra mai multor probleme, amenințarea unei interferențe în viața politică internă este inacceptabilă, a subliniat Costa, citat de Reuters.

Antonio Costa a subliniat că viziunea asupra libertății de exprimare este diferită în UE și în SUA, de exemplu.

"Nu poate exista libertate de exprimare fără libertate de informare", a spus el. "Nu ar exista libertate de exprimare, dacă libertatea de informare a cetățenilor ar fi sacrificată pentru apărarea oligarhilor tehno din SUA", potrivit oficialului european.