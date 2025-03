Potrivit Agenției Ungare de Turism, aproape 18 milioane de turiști au ales anul trecut unitățile de cazare ungare, doborând astfel toate recordurile anterioare. În acest sens, a ajutat și campania de influencer, scrie Világgazdaság (Ungaria).

„Printre obiectivele sale principale se numără acela de a primi 20 de milioane de oaspeți și de a ajunge la 50 de milioane de nopți petrecute în unitățile de cazare din Ungaria până în 2030. În acest sens, anul trecut au fost înregistrate progrese semnificative”, a precizat Agenția Ungară de Turism (MTÜ) pentru ziarul „Világgazdaság”.

Potrivit MTÜ, aproape 18 milioane de turiști au ales anul trecut unitățile de cazare din Ungaria, doborând toate recordurile anterioare, ceea ce a reprezentat o creștere de aproape 11 la sută față de anul precedent. „Numărul total de nopți în structurile de primire turistică a crescut, de asemenea, la un maxim istoric, depășind 44 de milioane, o creștere cu 6% față de 2023”, potrivit MTÜ.

Președintele agenției, Zoltán Guller, a declarat anterior: cu 40% mai mulți americani au rezervat cazare în Budapesta în timpul așa-numitei Budapest Influencer Trip, care a fost testată anul trecut. Potrivit lui Guller, acesta este motivul pentru care utilizarea unor campanii similare este din ce în ce mai inevitabilă în lumea de astăzi.

„Colaborăm cu producători de conținut cu un număr mare de urmăritori, care sunt capabili să regizeze, să filmeze și să joace într-un film într-o singură persoană, astfel încât milioane de oameni să poată vedea rezultatul final în câteva ore. Acest lucru joacă un rol uriaș în aducerea frumuseților Budapestei și a țării în toate colțurile lumii”, a spus președintele MTÜ.

Ca parte a campaniei internaționale a agenției de turism în primăvara anului trecut, creatorii de conținut cu milioane de urmăritori și-au împărtășit poveștile în peste 1.000 de povești Instagram, 900 de postări și peste 200 de videoclipuri TikTok.

De aceea, au decis ca influencerii să vină în Ungaria în mai multe etape anul acesta pentru a ajuta la modelarea imaginii țării.

Printre cei invitați anterior s-au numărat Hannah Stocking, care are aproape 27 de milioane de urmăritori pe Instagram și 28 de milioane de urmăritori pe TikTok, Haley Kalil, care are aproape 7 milioane de urmăritori pe Instagram și 17,8 milioane de urmăritori pe TikTok, și influencera spaniolă Marta Sierra, care are 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram și 276.000 de urmăritori pe TikTok.

Világgazdaság a mai relatat că Zoltán Guller a reacționat la anunțul Coaliției Democrate (DK), potrivit căruia va depune o plângere la poliție pentru suspiciunea de gestionare greșită din cauza celor peste un miliard de forinți cheltuiți pe influenceri.

Președintele MTÜ a spus atunci că partidul pur și simplu nu înțelege ce face agenția de turism.

Agenția de turism a declarat pentru Világgazdaság că peste 155 de milioane de adepți Instagram și 176 de milioane de urmăritori TikTok au putut să vadă Budapesta prin postările a 50 de producători internaționali și a aproape 100 de producători de conținut intern din 14 piețe de trimitere.

Potrivit datelor Centrului Național de Servicii de Date Turistice (NTAK), numărul rezervărilor americane a crescut cu 40% în timpul Budapest Influencer Trip de trei zile. Pe baza indicatorilor pentru anul trecut, în capitală au sosit cu aproximativ 20 la sută mai mulți turiști din Statele Unite față de anul precedent.

MTÜ a mai anunțat că în acest an va finanța campanii similare în două etape: în primăvară și toamnă, în primul rând cu producători de conținut din Europa, Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat.

Ziarul „Világgazdaság” a scris anterior despre modul în care câțiva influenceri cunoscuți și celebrități de pe internet au zburat în capitala Ungariei în ultimele luni. Este adevărat că aceste călătorii nu au fost neapărat despre prezentarea Budapestei, dar MTÜ a salutat faptul că tot mai mulți lideri de opinie străini aleg Ungaria ca locație pentru conținutul lor.

Videoclipul campaniei de anul trecut a fost vizionat de 109.000 de ori pe YouTube până acum.

Sursa: Rador Radio România