Declarațiile lui vin și în contextul în care aliații europeni așteaptă documentul „Global Posture Review” al SUA, prin care ar putea fi redirecționate resurse dinspre Europa, scrie „Euractiv” (Belgia) într-un articol semnat de Charles Cohen.

Secretarul general al NATO Mark Rutte a respins vineri îndemnurile ca Europa să-și asume singură propria apărare, afirmând că alianța se poate baza în continuare pe SUA.

Declarațiile lui vin după ce administrația Trump a lansat o strategie de securitate națională în care le cere aliaților să „împartă povara” și să-și asume „responsabilitatea principală pentru propria regiune”, dar și pe fondul îngrijorărilor repetat exprimate cu privire la angajamentul militar pe termen lung al Washingtonului pe continent.

Europa ar trebui să cheltuiască mai mult pentru propria ei securitate, dar alături de SUA, a declarat Rutte într-un interviu acordat agenției germane DPA. „Sunt absolut convins că SUA susțin pe deplin NATO. Nu încape vreo îndoială în acest sens”, a declarat Rutte.

În iunie liderii NATO s-au angajat să își mărească cheltuielile militare la 3,5% din PIB, plus 1,5% cheltuielile adiacente domeniului militar.

Până acum doar Polonia și Lituania depășesc 4%, în timp ce peste jumătate din țările NATO au rămas în urmă pe la 2%, potrivit estimărilor NATO.

Rutte a insistat până acum că Washingtonul va rămâne implicat pe continent, în pofida anunțatei retrageri a unei brigăzi de luptă din România înapoi în SUA, în octombrie 2024.

Această măsură a marcat primul pas concret al administrației Trump către o probabilă reducere a prezenței militare americane în Europa.

Declarațiile lui vin și în contextul în care aliații europeni așteaptă documentul strategic „Global Posture Review” al SUA, prin care resursele urmează să fie redirecționate din Europa către regiunea Indo-Pacifică. SUA și-au oprit de asemenea și sprijinul militar pentru Ucraina [sic! numai în sensul în care au substituit donațiile cu vânzări; livrările de armament american și schimbul de informații continuă neîntrerupt - n.trad.] din luna martie, lăsându-i pe europeni să umple aceste goluri.

Sursa: Rador Radio România