Un apel explicit de a retrage „invitația de a participa la Festivalul de la Veneția pentru Gerard Butler, Gal Gadot și pentru oricare artist sau celebritate care susține public și activ genocidul”, scrie „Corriere della Sera” (Italia).

Mai mult, acel spațiu ar trebui să fie pus la dispoziția unei delegații de-a noastră pentru a defila pe covorul roșu cu steagul palestinian, este una dintre solicitările formulate la Bienală de grupul de actori, regizori și activiști uniți sub acronimul V4P (Venice4Palestine), ca răspuns la replica Bienalei de la Veneția la primul document, semnat de aproximativ 1.500 de personalități din industria cinematografică, care solicită o poziție clară a Festivalului cu privire la tragedia în curs de desfășurare din Gaza în timpul celei de-a 82-a ediții, programate de miercuri, 27 august, până pe 6 septembrie. Printre susținători se numără Ken Loach, Jasmine Trinca, Carlo Verdone, Marco Bellocchio, Laura Morante, Abel Ferrara, Alba și Alice Rohrwacher, Toni și Peppe Servillo, Matteo Garrone, Valeria Golino, Mario Martone, Céline Sciamma, Audrey Diwan și Charles Dance, Fiorella Mannoia și Paola Turci.

Replica contestată subliniază că „Bienala de la Veneția și Festivalul Internațional de Film de la Veneția au fost întotdeauna, de-a lungul istoriei lor, locuri de discuții deschise și sensibilitate față de toate problemele cele mai presante cu care se confruntă societatea și lumea". De asemenea, amintește declarațiile făcute de președintele Pietrangelo Buttafuoco și de directorul artistic al Festivalului, Alberto Barbera, la prezentarea ediției Veneția 82, cu ocazia Bienalei de Arhitectură din 2025 și a Bienalei de Artă din 2024, precum și discursul principal al lui Luciano Violante din iunie.

Prea puțin, în opinia semnatarilor: «Comunicatul oficial al Bienalei alege în continuare să nu menționeze Palestina și genocidul în desfășurare, cu atât mai puțin Statul Israel care îl perpetuează. Dacă Bienala își dorește cu adevărat să fie un „loc al dezbaterii deschise și sensibile”, atunci acest spațiu trebuie să fie în primul rând un spațiu al adevărului. Apreciem, evident, prezența unor filme precum „The Voice of Hind Rajab” al regizoarei Kaouther Ben Hania, dar, în același timp, ne întrebăm cum putem aduce un omagiu unor figuri precum Gerard Butler și Gal Gadot, protagoniști ai unui film în afara competiției, care susțin ideologic și practic conduita politică și militară a Israelului».

Scrisoarea de astăzi, semnată sub acronimul Venice4Palestine, exprimă satisfacția față de răspunsul primit din partea celor două secțiuni autonome și paralele ale Festivalului de Film de la Veneția, „atât răspunsul de susținere și constructiv din partea Zilelor Autorilor, cât și deschiderea către dialog din partea SNCC- Săptămâna Criticii”. De asemenea, se solicită ca artiștilor palestinieni să li se acorde spațiu în timpul ceremoniei de deschidere pentru a oferi mărturii directe. Se exprimă sprijinul pentru demonstrația Stop Genocide-Free Palestine, programată pentru 30 august, la ora 17:00, la Lido din Veneția, promovată de diverse grupuri politice regionale și naționale, colective și asociații și susținută de rețeaua #NoBavaglio Artisti și de numeroși cineaști. „Sperăm că Bienala va găsi cea mai potrivită formulă pentru a facilita desfășurarea acesteia”. Pe lângă solicitarea de a retrage invitația adresată lui Gadot și Butler, se solicită de asemenea „Bienalei să își exprime opiniile cu acțiuni și poziții clare și să se angajeze să rupă parteneriatele cu orice organizație care sprijină guvernul israelian, direct sau indirect”.

În timp ce cele două scrisori circulă în presa internațională, semnatarii subliniază că „dacă a fost nevoie doar de câteva ore pentru ca atât de mulți oameni să se adune, înseamnă că cinematografia italiană a ales în sfârșit să fie alături de poporul palestinian – atacat și masacrat timp de decenii – și nu mai recunoaște spațiul pentru vorbe în vânt și echidistanță".

Sursa: Rador Radio România