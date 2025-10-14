Din cauza dispariției albinelor și a vremii nefavorabile recolta internă de miere a fost slabă, doar 30-40% din cantitatea obișnuită, a declarat pentru InfoRádio președintele Asociației Naționale a Apicultorilor din Ungaria, Péter Bross.

Potrivit Infostart.hu, anul apicol 2025 a început cu moartea a 40-50% din colonia de albine care a iernat în toamna anului 2024. În loc de o capacitate de producție de miere de 30 de mii de tone, s-au produs doar 9-12 mii de tone, a explicat Péter Bross.

Albinele au murit în toată Europa în timpul iernii, ceea ce, potrivit președintelui asociației, nu poate fi atribuit unei singure cauze. Péter Bross a subliniat, de asemenea, că problema nu a fost doar că sezonul a început și în Ungaria cu jumătate din populația de albine, ci și faptul că albinele existente nu au putut produce aceeași cantitate de miere ca într-un an normal. Dacă 1,2 milioane de colonii de albine care iernează în Ungaria produc, albinele ungare pot produce aproximativ 30 de mii de tone de miere. Astfel, Ungaria este unul dintre cei mai mari producători de miere dintre statele membre ale UE, doar Spania, Germania și România produc mai mult cu 20 de mii de tone față de Ungaria, conform analizei Fundației de Cercetare Economică Oeconomus. Principalii cumpărători de miere ungară sunt Italia, Germania și Franța. Dintre țările din afara Europei, Japonia cumpără cea mai mare cantitate, în 2023, 10-12% din totalul exporturilor au mers către această țară.

Vremea nefavorabilă a afectat aproape toate plantele melifere din Ungaria. De exemplu, mierea de rapiță a produs foarte puțin, salcâmul a suferit daune cauzate de îngheț, și doar floarea-soarelui a produs o miere în conformitate cu media anterioară, având în vedere că „poate rezista foarte bine la căldură dacă primește precipitații în perioada sa de dezvoltare”, a explicat Péter Bross.

Prețul en-gros al mierii „a reacționat imediat la această situație”, deoarece recolta de miere în toată Europa a fost slabă, astfel încât prețul mierii de albine polifloră a crescut cu aproximativ 40%, iar prețul de achiziție en-gros al mierii de salcâm cu 70-80 la sută.

Péter Bross a adăugat că pe piața ungară a fost foarte puțină miere ucraineană, câteva sute de tone. Mierea din Ucraina intră pe piața Uniunii Europene „aproape nelimitat, iar cea mai mare parte fără taxe vamale”. Acest lucru îi afectează pe apicultorii maghiari, deoarece trebuie să concureze cu mierea ucraineană pe piețele franceză, italiană și germană. În prezent, prețurile de achiziție sunt mai bune, dar acestea „trebuie multiplicate cu cifre foarte mici”.

Sursa: Rador Radio România