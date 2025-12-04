Posibilitatea ca Rusia să poată lansa un atac împotriva unei țări membre NATO până la sfârșitul deceniului a devenit noul punct de referință în analizele de securitate europene, indică „Euronews” (Italia).

O evaluare internă NATO publicată în 2023 susține că Moscova și-ar putea recâștiga în câțiva ani capacitatea deplină de a purta un război la scară largă.

Acest scenariu, departe de a fi pur teoretic, a alarmat în mod evident capitalele europene. Germania e chemată în special să analizeze rapid anii de subfinanțare militară pentru a-i restabili Bundeswehr-ului capacitatea de a apăra – și, dacă este necesar, de a lupta – împotriva unei amenințări tot mai mari.

Evaluarea comună a amenințărilor din 2023 a NATO este clară: pe termen mediu Rusia și-ar putea recâștiga capacitatea de a aduna până la 1,5 milioane de soldați complet echipați, datorită producției de război extinse și unui sistem de recrutare intensificat.

Conform rapoartelor postului public german de radio WDR, evaluarea se bazează exclusiv pe informații satelitare și pe analiza volumelor industriale rusești. Expertul în securitate, profesorul Carlo Masala, a explicat că, pe baza acestor date, Moscova „ar putea fi pregătită din punct de vedere militar” încă din 2028.

Din motive politice și de comunicare, guvernul german a preferat să evite o dată prea apropiată și să vorbească, în schimb, despre „sfârșitul deceniului”, dar mesajul rămâne același: Europa nu se mai poate baza pe descurajarea automată a trecutului.

Semnalul de alarmă tras de aliații săi a accelerat o transformare radicală în Germania. Timp de decenii, reticent în a vorbi despre forța militară, Berlinul a adoptat acum obiectivul de a pregăti Bundeswehr-ul „de război” până în 2029, cu o creștere record a bugetului apărării la 153 de miliarde de euro.

La Conferința de la München, inspectorul general Carsten Breuer a explicat că intervalul de timp nu este „inventat”: se bazează pe o interpretare realistă a amenințării. „Aceasta nu înseamnă că Rusia va ataca”, a clarificat Breuer. „Dar va fi capabilă să o facă”.

Bundeswehr are în prezent aproximativ 181.000-182.000 de soldați activi, dar obiectivul este de a ajunge la 203.000. Pentru a realiza acest lucru, guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz (CDU) a reintrodus recrutarea voluntară. Tinerii născuți după 2008 primesc o scrisoare prin care sunt invitați să participe la procesul de selecție; doar bărbații sunt obligați să răspundă, dar serviciul militar rămâne voluntar.

Bundestag-ul ar putea, însă să o facă obligatorie dacă obiectivele de recrutare nu sunt îndeplinite. În același timp, accentul se pune pe salarii mai mari, programe de instruire moderne și tehnologii avansate, cum ar fi dronele.

Cealaltă evoluție îngrijorătoare privește relațiile cu Statele Unite. Șeful Statului Major Christian Freuding a dezvăluit că schimburile odinioară continue cu oficialii americani din domeniul apărării „au încetat”.

Ambasadorul SUA la Alianță a declarat recent că ar dori ca Germania să își asume rolul de lider în NATO în viitor. Experții văd acest lucru ca un semn suplimentar că Statele Unite s-ar putea retrage din Alianță pe termen lung.

Sursa: Rador Radio România