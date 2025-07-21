Proiectul face parte din apelul „Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale”, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția 9 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Apelul este gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), proiectele fiind finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene.

Obiectivele proiectului:

- Achizitia de echipamente TIC

- Achiziția de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale

- Dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA

- Instruirea personalului operational ca utilizeaza echipamentele TIC.

Scopul apelului este creșterea capacității ONG-urilor de a utiliza soluții digitale, de a gestiona mai eficient datele și procesele și de a susține digitalizarea serviciilor oferite comunității.

Valoarea totală a proiectului este de 368.866,56 lei

Valoarea finanțării nerambursabile este de 285.594,17 lei

Data începerii proiectului: 21.07.2025

Data finalizării proiectului: 31.12.2025



