Cel puțin cinci persoane, între care un copil, au fost ucise și alte 18 au fost rănite în atacurile rusești lansate în noaptea de sâmbătă spre duminică împotriva Kievului, au declarat oficialii ucraineni, citați de Reuters și preluați de News.ro.

Primarul Kievului, Vitali Klitchko, a declarat că printre victimele atacurilor, în care drone și rachete au vizat capitala ucraineană, provocând incendii în mai multe cartiere ale orașului, se aflau și două femei.

Sediul guvernului Ucrainei a fost incendiat. Rusia a „lovit în mod deliberat și conștient ținte civile”, a declarat Timour Tkacenko, șeful administrației militare din Kiev.

„Pentru prima dată, acoperișul și etajele superioare ale sediului guvernului au fost avariate în urma unui atac inamic”, a declarat duminică, pe Telegram, premierul Iulia Sviridenko, publicând imagini cu flăcări ieșind din fațada impunătoarei clădiri aflate în apropierea președinției și a Parlamentului.

„Lumea trebuie să răspundă la această distrugere nu doar prin cuvinte, ci prin acțiuni. Trebuie să intensificăm presiunea sancțiunilor, în special împotriva petrolului și gazului rusesc”, a pledat premierul, cerând totodată și „arme”.

La sfârșitul lunii august, un val masiv de drone și rachete rusești asupra Kievului a făcut peste 25 de morți și a avariat sediile delegației Uniunii Europene, precum și biroul British Council. Însă clădirile oficiale ale capitalei fuseseră, în general, cruțate de bombardamentele care vizează zilnic teritoriul ucrainean de trei ani și jumătate.



În centrul orașului, s-a putut vedea fum ridicându-se din clădirea care găzduiește consiliul de miniștri, în timp ce elicopterele aruncau apă peste acoperiș. Capitala a fost ținta unui atac masiv cu drone și rachete, care a provocat cel puțin doi morți și 18 răniți, potrivit echipelor de salvare. Mai multe imobile rezidențiale au fost de asemenea avariate în urma atacurilor nocturne, iar printre cele două victime se numără și o fetiță de un an.

Rusia a lansat cel puțin 805 drone și 13 rachete asupra Ucrainei, acesta fiind cel mai mare atac aerian de la începutul conflictului, potrivit forțelor aeriene ucrainene. Apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat 747 de drone și patru rachete, a adăugat armata aeriană, potrivit „Le Figaro” (Franța).

Atacurile rusești au vizat și orașele Kremenchuk și Krivoi Roig, din centrul Ucrainei, precum și Odessa, din sudul țării, potrivit autorităților locale.

