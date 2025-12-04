Putin îi transmite lui Trump un ultimatum geopolitic: să aleagă între Rusia și Europa, scrie „Corriere della Sera” (Italia) sub semnătura lui Marco Imarisio, care observă că mesajul Kremlinului precedă summitul cu emisarii Casei Albe.

Vladimir Putin ne amenință pe noi ca să discute cu alții. Cu puțin timp înainte de mult așteptatul summit cu emisarii Casei Albe, președintele rus i-a reamintit lui Donald Trump că pacea pe care o prețuiește atât de mult depinde și de o alegere inevitabilă: între Rusia și Europa. Nu există alternativă. Bătrânul Continent trebuie să fie un dușman comun, nu un interlocutor. Trebuie să rămână în afara negocierilor. Altfel, nu se va face nimic. Izbucnirea de ieri nu a fost o izbucnire. A fost un mesaj către un posibil partener american. Tonul dur care a servit drept preludiu întâlnirii cu delegația SUA, ca și cum ar fi vrut să clarifice punctul principal, se datorează fără îndoială faptului că pentru a doua oară de la summitul din august din Alaska Putin simte că rolurile s-au schimbat în urma intervenției liderilor europeni.

În prezent, noul plan nu îl interesează. „Încă o dată, spiritul de la Anchorage a fost trădat”, relatează o sursă familiarizată cu negocierile actuale, și, încă o dată, totul revine la ce s-a convenit cu acea ocazie din vară în timpul dialogului dintre cei doi președinți.

Acum câteva săptămâni, Putin însuși a declarat că faimosul plan american în 28 de puncte era în esență „o versiune modernizată”, așa cum l-a numit el, a condițiilor de pace pe care i le-a prezentat lui Trump în timpul acelei întâlniri istorice. Președintele american a spus că va trebui să discute acest lucru cu aliații săi europeni, dar nu se știe dacă i-a oferit omologului său rus vreo garanție de succes.

Propunerea convenită în Alaska a fost rapid abandonată din cauza opoziției Ucrainei și a aliaților săi. Revenită în actualitate după celebrele discuții dintre plenipotențiarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, și dezvoltatorul imobiliar Steve Witkoff, aceasta pare destinată unei soarte și mai grele, cel puțin din perspectiva rusă. Nu a fost pur și simplu retrasă în așteptarea unor vremuri mai bune, ci schimbată. Încă o dată, din cauza Europei detestate.

Furia glacială a lui Putin provine din această simplă observație. Discursul de marți poate părea intimidant pentru noi, dar este la fel de intimidant și pentru Trump. Un fel de ultimatum menit să-l facă să se confrunte cu responsabilitățile sale sau poate cu angajamentele anterioare. Unde este Europa, Rusia nu mai poate fi.

Drumul său către Asia este acum trasat. Pentru a prelungi așteptarea delegației americane, Putin a făcut o vizită la Forumul Economic al Băncii VTB, unde adjunctul șefului administrației Kremlinului, economistul Maxim Oreșkin, i-a pus muzică la urechi, așa cum se întâmplă întotdeauna. „Din ceea ce am văzut în ultimii ani, Europa are nevoie de Rusia mult mai mult decât are Rusia nevoie de Europa. Dezvoltăm activ parteneriate naturale cu India, China și alte țări. Avem comerț în creștere și ne îmbunătățim suveranitatea tehnologică. Suntem într-o formă bună, spre deosebire de alții”.

Alexander Iakovenko, rector al Academiei Diplomatice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, fost ambasador la Londra și ministru adjunct, explică faptul că unul dintre obiectivele lui Putin este o separare din ce în ce mai clară a Statelor Unite de restul așa-numitului „Occident colectiv”. Potrivit acestuia, Alianța Atlantică a devenit un lanț care trebuie rupt în interesul național american. „Pentru Trump, ar fi vorba de restaurarea propriei sale măreții naționale, având în vedere că hegemonia imperială și-a epuizat acum resursele, iar conducerea americană în acel colț al planetei a devenit o povară excesivă”.

Într-un anumit sens, invitația lui Putin către Trump de a se alătura Noii Ordini Mondiale este ultima sa șansă. Dar el trebuie să plătească prețul. Dacă, în imaginarul colectiv creat de propaganda rusă, Europa este acum asociată cu „naziștii ucraineni”, cvasi-prietenul Statelor Unite nu poate sta alături de inamicul existențial al Rusiei. Altfel, nu mai este considerat prieten.

