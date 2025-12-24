Patru bărbați au fost arestați în urma unor ciocniri în timpul unui miting al Partidului Democrat (PD) de opoziție din capitala Albaniei, Tirana, după ce cocktailuri Molotov au fost aruncate asupra ofițerilor care păzeau biroul prim-ministrului.

Potrivit autorităților, alte șapte persoane sunt anchetate, dar nu au fost reținute, informează „Euronews” (Italia).

Printre cei anchetați se numără Ervin Minarolli, secretarul organizatoric al Partidului Democrat, care, potrivit poliției, nu a reușit să identifice persoanele responsabile de asigurarea desfășurării ordonate a demonstrației, așa cum prevede legea albaneză privind adunările publice.

Protestul de luni a avut loc pe Bulevardul Martirilor Poporului din centrul orașului, în fața reședinței prim-ministrului Edi Rama, în jurul orei 18:00. Poliția a declarat că unii participanți au aruncat cocktailuri Molotov. Țintele au fost ofițeri detașați pentru menținerea ordinii publice și a securității.

Potrivit autorităților, trei ofițeri de poliție răniți în incident au primit îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol. Printre răniți se numără și un fotograf și un protestatar.

Poliția a declarat că o echipă de anchetă continuă să lucreze pentru a identifica alte persoane care ar fi putut comite acte ilegale în timpul demonstrației. Printre cei anchetați se numără un minor de 16 ani.

Partidul Democrat (PD), aflat în opoziție, organizează în mod regulat proteste împotriva guvernului Partidului Socialist (PS) condus de Rama, aflat la putere din 2013.

