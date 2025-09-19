Cincisprezece persoane au fost puse sub acuzare în legătură cu o presupusă operațiune susținută de Rusia, care a planificat atacuri în toată Europa prin intermediul serviciilor de curierat, au declarat procurorii lituanieni, notează „Euronews”.

Într-un comunicat emis miercuri, Biroul Procurorului General al Lituaniei din Vilnius a declarat că anchetele au dezvăluit că operațiunile au fost conduse de suspecți legați de GRU, serviciul de informații militare al Rusiei.

Printre suspecți se numără cetățeni ruși, lituanieni, letoni, estonieni și ucraineni.

Dispozitive incendiare au explodat anul trecut în timp ce erau transportate

Se crede că rețeaua ar fi ascuns dispozitive explozive artizanale care conțineau o substanță extrem de inflamabilă în interiorul unor perne de masaj și tuburi cosmetice. Unele dintre aceste dispozitive incendiare au explodat anul trecut în Regatul Unit, Germania și Polonia, în timp ce erau transportate de serviciile de curierat DHL și DPD.

Potrivit procurorilor, patru colete au fost expediate pe 19 iulie 2024 de către un membru al rețelei. Două dintre ele au fost trimise cu avioane cargo DHL în Regatul Unit, unde unul a explodat într-un depozit aparținând curierului din orașul englez Birmingham. Celălalt nu a reușit să explodeze din cauza unei defecțiuni tehnice, potrivit Biroului Procurorului General al Lituaniei.

O altă pereche de colete a fost trimisă în Polonia de către DPD: unul a luat foc la un centru logistic din orașul german Leipzig, iar celălalt a explodat într-un camion de livrare care traversa Polonia.

Deși autoritățile lituaniene nu au specificat numărul arestărilor efectuate în legătură cu aceste incidente, au confirmat că au fost emise mandate internaționale de arestare pentru trei persoane.

Peste treizeci de percheziții au fost efectuate în Lituania, Polonia, Letonia și Estonia, descoperind șase kilograme de explozibili. Anchetatorii au susținut și că unii dintre suspecți au fost implicați într-un atac incendiar asupra unui magazin IKEA din capitala Lituaniei, Vilnius, în 2024.

Autoritățile lituaniene au speculat deja că dispozitivele explozive trimise în Europa anul trecut ar fost dovada unui complot rusesc care viza avioane de marfă care se îndreptau spre America de Nord.

Sursa: Rador Radio România