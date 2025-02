Bulgaria își întărește apărarea aeriană cu avioanele F-16 Block 70. Ministrul Apărării, Atanas Zaprianov, consideră că această achiziție aliniază țara la standardele NATO și garantează securitatea regională. Primele aeronave vor ajunge în primăvară.

„Anul acesta este unul cheie pentru reînarmarea armantei. De aceea, eu cred că în mijlocul unei asemenea situații grele, schimbarea ministrului nu este o soluție bună. Prim-ministrul Jeliazkov mi-a propus personal să rămân în funcție și eu am acceptat. Nu am ezitat", a explicat ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, pentru emisiunea In Focus de la postul de televiziune NOVA, citată de „24Ceasa” (Bulgaria). „Aceasta este a 22-a funcție din întreaga mea carieră în armată", a adăugat ministrul bulgar al apărării.

El a fost în SUA pentru ceremonia de primire a aeronavei militare F-16 Block 70 și a spus că a fost puțin surprins de spectacol pregătit. „Când am intrat în hangar, am văzut o perdea în spatele căreia nu îmi puteam imagina că era avionul. Sunt foarte mulțumit pentru că acesta este un moment istoric, pentru că aviația noastră militară va primi o nouă aeronavă de luptă cu design occidental, absolut contemporan. În Balcani, noi vom avea cel mai modern avion. După aceea, Grecia o să primească F-35. Ceea ce pot spune este că piloții noștri care sunt acolo studiază serios de 2 ani încoace. Acolo sunt și tehnicienii noștri. „Sper că vom avea aeronava și vom ști cum să o operăm”, a menționat Zaprianov.

El a explicat că a fost informat că infrastructura este pregătită să primească primele două aeronave. Conform contractului, Bulgaria ar trebui să primească opt avioane. „Pe primele două ar trebui să le primim în martie-aprilie, pe celelalte două sau trei - la jumătarea anului, iar pe celelalte trei - la sfârșitul anului”. Potrivit ministrului, acesta este avionul care trebuie să protejeze spațiul aerian al Bulgariei.

„În ceea ce privește prețul și capacitățile de luptă, aceasta este aeronava optimă de care avem nevoie. În acest fel, reușim o abordare regională. România are F-16. Polonia, de asemenea. Adică, la nivel regional, NATO se concentrează pe F-16 și noi ne integrăm pe deplin în ceea ce privește aviația noastră de luptă. Acest avion are aceleași dotări ca și F 35", spune Atanas Zaprianov. El a comentat, de asemenea, întrebarea de ce ne bazăm doar pe NATO pentru a ne proteja.

„Noi ne bazăm pe NATO și ne planificăm capacitățile militare în cadrul apărării colective. Acesta este cel mai economic mod de a construi o armată și de a ne garanta securitatea. Până în 1989, am cheltuit între 12 și 14% pentru apărare, bazându-ne pe Pactul de la Varșovia. Dacă vrem să ne bazăm doar pe noi înșine, în afară de apărarea colectivă, noi va trebui să ne mărim armata de 3-4 ori și să cheltuim nu 4 miliarde leva, ci 16 miliarde de leva. Acest lucru este absurd pentru economia noastră", a spus ferm ministrul bulgar al Apărării.

El a adăugat că analizele arată că Bulgaria a cheltuit pe cap de locuitor pentru cheltuieli de apărare mai mult decât Uniunea Sovietică, pentru că a fost un stat din prima linie împotriva NATO.

Sursa: Rador Radio România