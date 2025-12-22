Autoritățile naționale de reglementare în domeniul energiei din Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina au aprobat oficial noile produse de capacitate ale Coridorului Vertical, „Ruta 2” și „Ruta 3”, scrie „Energy Press” (Grecia).

Aprobarea acestor produse de capacitate reprezintă un pas important către consolidarea interconectivității regionale și a securității aprovizionării Ucrainei și permite furnizarea de gaze naturale către Ucraina din două surse diversificate: Gaz natural lichefiat (GNL) de la terminalul FSRU Alexandroupolis prin conducta IGB și gaz prin conductă din Marea Caspică prin conducta transadriatică (TAP).

Interconectorul Grecia-Bulgaria (IGB) joacă un rol central pe axa sud-nord, iar operatorul ICGB a fost un factor cheie în dezvoltarea și coordonarea Rutelor 2 și 3, colaborând îndeaproape cu operatorii sistemelor de transport partenere și cu autoritățile naționale de reglementare din toate țările de-a lungul rutei pentru a proiecta, armoniza și finaliza procesul de aprobare pentru aceste produse.

Pe 22 decembrie, toate noile produse de capacitate – Rutele 1, 2 și 3 – vor fi oferite simultan pe Platforma Regională de Rezervare (RBP). Participanții la piață vor avea acces transparent și bazat pe nevoile pieței la capacitatea grupată (bundled) de-a lungul coridorului.

Pentru a spori competitivitatea produselor și a încuraja utilizarea Coridorului Vertical, ICGB va aplica o reducere de 46% din tariful său lunar standard pentru aceste produse.

„Rutele 2 și 3 sunt rezultatul unei analize coordonate în domeniul tehnic și al administrării, în strânsă cooperare cu operatorii din țările de pe axa Coridorului Vertical de Gaze și cu Comisia Europeană. ICGB a jucat un rol coordonator în configurarea și introducerea noilor produse, cu un obiectiv clar: de a oferi acces flexibil, de încredere și diversificat la gaze naturale pentru regiune și, în special, de a sprijini Ucraina într-un moment critic”, au declarat directorii executivi ai ICGB, George Satlas și Teodora Georgieva.

Sursa: Rador Radio România