Doi antreprenori au acceptat să își soluționeze litigiul în fața unui tribunal arbitral privat, pe baza dreptului islamic. Tribunalul public din Viena a confirmat sentința, pe motiv că ea nu contrazice dreptul austriac, scrie „Le Figaro” (Franța).

O hotărâre judecătorească a inflamat în ultimele zile scena politică austriacă, accentuând tensiunile din interiorul fragilei coaliții aflate la guvernare. „În Austria, judecătorul decide, nu imam-ul”, a declarat Yannick Shetty, liderul grupului parlamentar al partidului liberal Neos, aflat la guvernare alături de creștin-democrații din ÖVP și de socialiștii din SPÖ. „Guvernul va pune definitiv capăt aplicării sharia”, a promis la rândul său liderul ÖVP, în timp ce Ministerul Justiției, condus de socialiști, a avertizat într-un comunicat împotriva unor „decizii politice pripite”.

Controversa a pornit de la un litigiu între doi antreprenori, adus, de comun acord, în fața unui tribunal arbitral privat – procedură permisă în Austria. Cu acordul celor implicați, arbitrajul s-a desfășurat pe baza dreptului islamic. Totuși, unul dintre cei doi, nemulțumit de decizie, a sesizat tribunalul public din Viena pentru a o contesta. Acesta a validat sentința, argumentând că nu contravine principiilor fundamentale ale dreptului austriac.

Fostă președintă a Curții Supreme și fostă deputată Neos, Irmgard Griss a explicat că nu vede „nicio problemă” în această decizie judecătorească. În cadrul unei proceduri de arbitraj, părțile au o marjă de manevră destul de largă în Austria, fiind libere să aleagă legea aplicabilă, a subliniat magistrata pentru cotidianul de stânga Der Standard.

„Societăți islamice paralele”, acuză FPÖ

„Sharia nu este, așadar, aplicabilă în mod general în Austria, ci doar dacă cele două părți din litigiu cad de acord”, a rezumat pe X Gerhard Jarosch, fost magistrat și președinte al Asociației Procurorilor Generali, care a apreciat totuși că această particularitate este „absurdă”.

Decizia controversată a stârnit reacția extremei drepte – Partidul Libertății (FPÖ) –, care a câștigat ultimele alegeri legislative fără a reuși însă să formeze o coaliție cu ÖVP. Episodul ar fi dovada existenței unor „societăți islamice paralele” și a slăbirii „forțelor care refuză să se supună islamului”, a denunțat un purtător de cuvânt al FPÖ, partid care cere adoptarea unei legi împotriva recunoașterii implicite a sharia de către tribunalele austriece în cadrul arbitrajelor private.

Acest caz, care ar fi putut părea „anodin la prima vedere”, reflectă în realitate „un sentiment de disconfort” față de un „proces ireversibil [care] se pune în mișcare, în care demografia joacă un rol și în care noi norme se insinuează în structura noastră juridică și socială, inconciliabile cu aceasta”, analizează editorialistul Oliver Pink în cotidianul conservator Die Presse, care a consacrat prima pagină a ediției de weekend acestei controverse.

„Această problemă atinge o societate deja sensibilă și preocupată: poliția morală în școli, vălurile omniprezente în spațiul urban, biserici goale și moschei arhipline”, adaugă redactorul-șef în editorialul său, explicând că, dacă din punct de vedere juridic cazul nu reprezintă o problemă, din punct de vedere politic el este unul fierbinte.