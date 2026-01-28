Guvernul austriac a ajuns la un acord privind reducerea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la 4,9% pentru numeroase produse - dar nu și pentru carne, relatează publicația Kurier.

Lapte, unt, cartofi, orez sau sparanghel: Taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru acestea și alte „produse de strictă necesitate” va fi redusă la 4,9% începând cu 1 iulie.

Dezbaterea privind produsele alimentare care se califică pentru cota redusă de TVA a cauzat fricțiuni în cadrul guvernului de la Viena în ultimele zile.

Până la votul final de miercuri au existat mai multe liste. În ciuda eforturilor depuse de ÖVP (Partidul Popular Austriac), carnea nu a ajuns pe lista finală:

Lapte, produse lactate și ouă - lapte (inclusiv lapte de vacă fără lactoză), unt, iaurt, ouă proaspete de găină

Legume (proaspete, refrigerate și congelate) - cartofi, roșii, ceapă, usturoi, praz, varietăți de varză (varză albă, conopidă, gulie etc), salată verde, morcovi, sfeclă roșie, țelină, castraveți, fasole, mazăre și alte leguminoase.

Alte legume, cum ar fi dovleac, ardei, sparanghel sau vinete



Legume congelate (de exemplu, mazăre, spanac)

Fructe - mere, pere, gutui, fructe cu sâmburi (de exemplu, caise, cireșe, piersici, prune)

Cereale, produse de măcinat și produse de patiserie - orez, făină de grâu și griș, paste, pâine și produse de patiserie (inclusiv produse fără gluten)

Alte produse - Sare de masă

Majoritatea produselor - din Austria

Majoritatea produselor menționate vor fi fabricate și procesate în Austria, s-a decis în ședința de guvern de miercuri, relatează Kurier.

Cât va costa reducerea?

Coaliția guvernamentală formată din Partidul Popular Austriac (ÖVP), Social-Democrați (SPÖ) și Liberali anticipează un deficit de aproximativ 200 de milioane de euro în acest an.

În 2027, dacă cota redusă de TVA rămâne în vigoare pe tot parcursul anului, se așteaptă un deficit de 400 de milioane de euro.Se preconizează că reducerea medie pentru o gospodărie privată va fi puțin sub 100 de euro pe an.

„Suntem încrezători că măsurile pe care le-am implementat ne vor aduce mai aproape de ținta noastră de inflație de două procente”, spune secretara de stat pentru finanțe, Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). Ea menționează alte măsuri de reducere a inflației, cum ar fi reducerea taxei pe energie electrică și legea privind controlul chiriilor. „Nu neg că ÖVP ar fi preferat ca și carnea să fie inclusă”, recunoaște Eibinger-Miedl. Cu toate acestea, acest lucru nu a fost fezabil în cadrul bugetului.



Cum va fi finanțat coșul de cumpărături

Guvernul subliniază că măsura este finanțată „integral”. Acest lucru se va realiza „printre altele” printr-o taxă pe materialele plastice pentru materialele plastice nereciclabile și o taxă comună pe coletele din țări terțe – cum ar fi China.



„Această măsură transmite un semnal de încredere și contribuie la consolidarea redresării economice”, spune Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), secretara de stat pentru protecția consumatorilor.

Secretarul de stat pentru dereglementare, Josef Schellhorn (Neos), adaugă că scopul este de a sprijini simultan sectorul comerțului cu amănuntul de produse alimentare prin reducerea obstacolelor birocratice: „Suntem în contact strâns cu industria”.

