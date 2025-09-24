Ministerul de Externe spune că zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor, semnat în 2003, și nu reprezintă un mecanism nou.

Cu cea mai recentă dintre aceste curse au fost reîntoarse în România exclusiv persoane cu cetățenie română.

Acest zbor nu este primul de acest tip și reprezintă un instrument utilizat frecvent de autoritățile britanice pentru a evita reținerea cetățenilor români pe teritoriul britanic, mai mult decât este necesar, explică MAE, adăugând că alte variante pentru o returnare rapidă sunt reprezentate și de către programele de plecare voluntară, cum ar fi: Early Removal Scheme ERS, Facilitate Return Scheme FRS și Voluntary Return Scheme VRS.

MAE consideră că este "regretabil și îngrijorător" faptul că România a fost singularizată în problematica zborurilor de retrimitere, acestea fiind organizate de Home Office către multiple destinații.

În același timp, este regretabil că prin invitarea unui jurnalist (conform declarației jurnalistului ITV) acest zbor a fost scos din context și exploatat negativ.

"Singularizarea României în problematica zborurilor de deportare are potențialul de a declanșa discriminare, discurs instigator la ură și narațiuni negative îndreptate către întreaga comunitate românească, iar MAE își exprimă profunda îngrijorare în această privință", se arată într-un comunicat.

Instituția precizează că vasta comunitate românească din Regatul Unit este una bine integrată, aducând contribuții semnificative la economia și viața socială a Marii Britanii.

"Este de așteptat ca la o comunitate atât de extinsă – 1,3 milioane de cetățeni români cu statut de rezidență (EUSS) – să existe statistic și excepții cu activități ilegale", spune MAE.

Totodată, modul în care a fost prezentat acest zbor de retrimitere din septembrie nu reflectă nivelul general al relațiilor bilaterale, care este unul foarte bun în toate celelalte domenii de cooperare, mai spune Ministerul de Externe.