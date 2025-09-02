Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost victima unui „bruiaj GPS”, un fenomen obișnuit în această parte a Europei de Est, la sosirea sa în Bulgaria, duminică, a anunțat echipa sa, scrie „La Libre Belgique”.

„Putem confirma că a existat bruiaj GPS”, a declarat luni o purtătoare de cuvânt a șefei executivului UE, Arianna Podesta. „Autoritățile bulgare ne-au informat că suspectează că acest lucru s-a datorat unei interferențe flagrante a Rusiei”, a adăugat ea. Avionul a aterizat „fără dificultate” în Bulgaria.

„Suntem, desigur, conștienți și oarecum obișnuiți cu amenințările și intimidările care fac parte integrantă din comportamentul ostil al Rusiei", a declarat Arianna Podesta.

Și executivul european a reamintit că acest tip de incident este recurent în Europa de Est.Sursa: Rador Radio România