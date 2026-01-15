Unele bănci au creat în mod deliberat obstacole în ceea ce privește schimbul monedei euro, în primele zile de la introducerea acesteia. Noi ne așteptam, în mare parte, la semnale legate de creșteri drastice de prețuri, scrie „Sega” (Bulgaria).

Cu toate acestea, s-a dovedit că primul obstacol pe care oamenii l-au întâmpinat a fost chiar schimbul dificil al banilor în numerar. Acest lucru a fost declarat în cadrul emisiunii „(O)poziție” de către directorul executiv al Organizației „Consumatori Activi”, Bogomil Nikolov.

Acesta a prezentat sondajul realizat în urmă cu o săptămână în rândul agenților Organizației „Consumatori Activi” în zece bănci comerciale de top din Bulgaria, conform căruia doar patru dintre acestea au schimbat valută ușor și rapid, în conformitate cu cerințele legale. Celelalte bănci au solicitat informații personale inutile și declarații privind proveniența banilor la schimbul unor sume mici, de 100, 200 până la 1000 de leva, ceea ce a încetinit procesul, a creat cozi uriașe de oameni care așteptau și i-a determinat pe mulți dintre ei să renunțe și să caute variante alternative pentru a-și schimba banii.

„Doar patru bănci s-au prezentat bine, nici nu au fost cozi, schimbul a decurs ușor – doar un act de identitate, notau două nume pe borderou și asta a fost tot. Restul mi-au făcut o impresie foarte proastă. Te duci să schimbi 100 de leva și începe un chestionar: dacă ești student, care este proveniența banilor, lucruri de genul acesta... Și mai jos scria – sunt informat că sunt responsabil în temeiul Articolului 313 pentru informații false. Mă scuzați, oameni buni, ce este în neregulă cu voi? Eu vreau să schimb 100 de leva, iar voi mă puneți să semnez niște lucruri aici! Asta îi sperie pe oameni și îi alungă”, a spus Nikolov.

El a subliniat că o mare parte dintre acești oameni au cumpărat apoi „două gume de mestecat” în magazin cu cele 100 de leva, așteptând să primească euro ca rest. De aceea, comercianții au fost pe bună dreptate nemulțumiți că au apelat la casele de schimb valutar. Potrivit lui Nikolov, o parte din bănci au creat în mod deliberat dificultăți în ceea ce privește schimbul de leva. „Dacă nu ești client al băncii, aceasta nu are niciun interes deosebit să te servească, deoarece vii cu o operațiune neprofitabilă. Astfel ne explicăm noi lucrurile”, a spus el.

Și a adăugat: „În acest caz particular, am observat o trăsătură comună între sucursalele băncilor și unii comercianți. Toată lumea a început să fugă de responsabilitatea pe care o are față de societate, de a colecta vechea monedă, astfel încât aceasta să ajungă în cele din urmă la Banca Națională a Bulgariei, iar aceasta să o distrugă”. Cu toate acestea, el este mulțumit de faptul că, chiar și în a zecea zi de la introducerea monedei euro, Asociația Băncilor din Bulgaria a ieșit cu o poziție clară conform căreia declarațiile cu date personale și legat de proveniența banilor sunt necesare doar pentru sume de peste 5.000 de euro. „Sperăm că acest lucru va fi respectat de fiecare bancă în viitor”, a spus Nikolov.

Sursa: Rador Radio România