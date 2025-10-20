Autoritatea de reglementare media britanică a decis vineri că BBC a „încălcat regulile de difuzare” cu un reportaj din Gaza în care naratorul principal, un copil, era fiul unui oficial de rang înalt al Hamas, notează „France 24” (Franța).

Ofcom (Office of Communications) a decis că „faptul că BBC a omis să precizeze că tatăl naratorului deținea o funcție în cadrul administrației conduse de Hamas a constituit o sursă de înșelăciune substanțială”.

Autoritatea de reglementare a deschis o anchetă în urma numeroaselor critici care au urmat după difuzarea, la începutul anului, de către postul public de radiodifuziune britanic, a documentarului „Gaza: Cum să supraviețuiești într-o zonă de război”.

Ancheta a concluzionat că documentarul „a încălcat regulile de difuzare care prevăd că programele de știri nu trebuie să inducă în eroare publicul”, a arătat Ofcom în decizia sa publicată vineri.

Această nerespectare a putut „eroda nivelul ridicat de încredere pe care publicul se presupunea că îl acordă unui program de știri al BBC despre războiul” din Gaza, a precizat autoritatea de reglementare.

BBC2 va difuza concluziile acestei anchete pe post, la o dată care nu a fost confirmată încă.

În februarie anul trecut, difuzarea acestui documentar a stârnit o polemică aprinsă după ce s-a dezvăluit că naratorul său, un băiat palestinian în vârstă de 13 ani, era fiul fostului ministru adjunct al agriculturii al Hamas.

Mișcarea islamistă, clasată drept organizație teroristă în Regatul Unit, este responsabilă pentru atacul ucigaș din 7 octombrie 2023, soldat cu 1.221 de morți de partea israeliană, potrivit unui raport întocmit de AFP pe baza datelor oficiale.

Ca represalii, armata israeliană a lansat o ofensivă în Gaza, soldată cu 67.967 de morți, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătății al Hamas. Luptele au încetat pe 10 octombrie, în urma încheierii unui acord de încetare a focului sub egida președintelui Trump.

Confruntată cu polemica, BBC a retras rapid documentarul de pe platforma sa, iar după o anchetă internă, grupul și-a cerut scuze pentru „erorile grave” făcute în timpul realizării reportajului, produs de o companie independentă, care ascunsese faptul că naratorul era fiul unui oficial al Hamas.

Sursa: Rador Radio România