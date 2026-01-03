BBC a prezentat scuze oficiale și a acordat despăgubiri financiare unei familii israeliene supraviețuitoare a atacului Hamas din 7 octombrie 2023, după ce o echipă a postului britanic a filmat locuința acesteia fără consimțământul proprietarilor.

Incidentul a fost relatat de Jewish News și a reaprins controversele legate de etica jurnalistică a BBC în contextul conflictului din Israel și Gaza.

Potrivit publicației, echipa condusă de Jeremy Bowen, editor internațional al BBC, a intrat în casa devastată a familiei Horenstein din localitatea Netiv HaAsara, una dintre comunitățile cele mai afectate de atacurile din 7 octombrie. Filmările au inclus imagini din interiorul locuinței, precum și fotografii personale ale copiilor, în condițiile în care familia nu își dăduse acordul și încă exista incertitudine cu privire la soarta unor rude și prieteni.

Membrii familiei au descris experiența ca pe o a doua traumă, comparabilă cu violența inițială a atacului. Tzeela Horenstein a declarat că prezența camerelor a fost percepută ca o intruziune profundă, într-un moment de vulnerabilitate extremă, în care controlul asupra propriei vieți fusese deja distrus.

În urma unei acțiuni legale, BBC a recunoscut că a fost comisă o eroare și a plătit 28.000 de lire sterline drept compensație. Un purtător de cuvânt al radiodifuzorului public a afirmat că intrarea în locuință a fost rezultatul unei „greșeli de bună-credință”, echipa crezând în mod eronat că avea permisiunea necesară.

Un nou episod într-o controversă mai largă

Cazul se înscrie într-un context mai amplu de critici la adresa BBC privind modul în care reflectă războiul Israel–Hamas. De la atacurile din 7 octombrie, instituția a fost acuzată de organizații evreiești și de unii politicieni britanici de lipsă de sensibilitate față de victimele israeliene, de formulări considerate problematice și de dezechilibre editoriale.

BBC a respins în mod repetat acuzațiile de părtinire, subliniind că își menține standardele de imparțialitate. Totuși, incidentul de la Netiv HaAsara ridică întrebări serioase despre limitele jurnalismului de teren în zone traumatizate, mai ales atunci când este vorba despre spații private și victime ale violenței extreme.

Pentru criticii instituției, scuzele și despăgubirile nu șterg problema de fond: presiunea competiției media și a imaginii exclusive poate duce la încălcarea normelor etice de bază, inclusiv a consimțământului și a respectului față de victime. Pentru BBC, cazul reprezintă un nou test de credibilitate.