Banca Europeană de Investiții (BEI) va majora, anul viitor, creditarea pentru proiectele din domeniul apărării la 4,50 miliarde de euro, de la 3,5 miliarde de euro în 2025, a afirmat, vineri, președinta instituției, Nadia Calvino, transmite Reuters.

Așteptata majorare la 4,5 miliarde de euro se bazează pe proiectele care sunt deja în pregătire, a explicat liderul BEI în marja reuniunii de la Bruxelles a miniștrilor de Finanțe din UE.

„Ne concentrăm în special pe mobilitatea militară și infrastructurile critice, frontiera din Est și sistemele anti-drone. Vom avea la dispoziție cel puțin 4,5 miliarde de euro, suma reflectând actualele proiecte la care lucrăm. Mai multe comenzi ar putea veni și anul viitor. În fiecare an am avut un proces de revizuire pentru a ne ajusta sumele dacă va fi necesar”, a declarat Calvino pentru Reuters.

Banii vor fi alocați din suma totală disponibilă pentru creditare în 2026, estimată la 100 miliarde de euro, același nivel ca în 2025. Mai mult de jumătate din împrumuturile prevăzute pentru 2026 vor merge către proiectele care vor contribui la combaterea schimbărilor climatice.

De asemenea, BEI va acorda împrumuturi din TechEU, programul care vizează investiții de 70 de miliarde de euro în dezvoltarea firmelor tehnologice europene în următorii trei ani. Programul are ca obiectiv să ajute Europa să concureze cu China și Statele Unite ale Americii în cursa pentru tehnologii curate inovative și digitale, prin încurajarea start-up-urilor și firmelor în curs de extindere.

Calvino a anunțat că programul băncii pentru companiilor tehnologice inovatoare din Europa a produs, deja, nouă firme a căror evaluare depășește un miliard de euro - „unicorni”.

Până acum, doar șase state-membre UE au contribuit cu fonduri suplimentare la programul BEI numit „Inițiativa campionilor europeni din domeniul tehnologiei”, care sprijină dezvoltarea firmelor inovatoare în Europa.

Calvino a explicat că această schemă a avut succes și multe guverne din UE sunt interesate să se alăture, ceea ce a determinat BEI să pregătească a doua fază a inițiativei, în 2026.

BEI vrea să se concentreze pe facilități de calcul intensiv, inteligența artificială (AI), infrastructura digitală, materii prime critice, industrii verzi, sănătate, securitate și apărare, robotică și materiale avansate. Scopul programului este de a păstra în Europa firmele tehnologice care și-au început activitatea pe continent, a anunțat recent BEI.

