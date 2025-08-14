Belarus a anunțat miercuri că va exersa desfășurarea de rachete cu capacitate nucleară Oreșnik, în timpul unor exerciții militare cu Rusia, planificate în apropierea graniței sale cu țări europene membre ale NATO.

Această fostă republică sovietică este un aliat cheie al Rusiei, care a folosit teritoriul ei pentru a lansa ofensiva la scară largă împotriva Ucrainei în februarie 2022, explică „La Libre Belgique” (Belgia).

Kievul și mai multe țări est-europene sunt îngrijorate de posibilele consolidări militare în Belarus, țară care se învecinează cu Ucraina, Polonia, Lituania și Letonia.

Rusia a declarat că intenționează să desfășoare în Belarus, până la sfârșitul anului, rachetele hipersonice Oreșnik, care pot transporta o ogivă nucleară,

Rusia și Belarus vor desfășura, de asemenea, exerciții militare comune, „Zapad-2025” („West-2025” în engleză), în perioada 12-16 septembrie. Ministrul belarus al apărării, Viktor Khrenin, întrebat miercuri despre includerea Oreșnik, a răspuns: „Vom lucra, desigur, cu colegii noștri ruși în cadrul exercițiului 'Zapad' pentru a planifica utilizarea acestui tip de armă”.

„Vedem situația de la granițele noastre de vest și de nord și nu putem sta cu mâinile încrucișate în fața militarizării”, a adăugat el, potrivit agenției de stat Belta.

În 2024, Rusia a folosit racheta Oreșnik, fără focos nuclear, pentru a lovi o uzină militară din orașul Dnipro, din centrul Ucrainei.

Exercițiile militare Zapad implică de obicei zeci de mii de soldați și reprezintă o demonstrație de forță în apropierea graniței de vest a Belarusului cu membri ai UE și NATO.

Totuși, Belarus a indicat în luna mai că va reduce numărul de soldați care participă la aceste exerciții în acest an. Aproximativ 200.000 de soldați au participat la exercițiile „Zapad” în 2021, cu câteva luni înainte ca Moscova să lanseze ofensiva împotriva Ucrainei.

Sursa: Rador Radio România