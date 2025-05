Europarlamentarul bulgar Nikola Mincev va coopera cu Parchetul belgian pentru ridicarea imunității sale în urma unei solicitări în legătură cu o anchetă legată de scandalul cunoscut sub denumirea de „bani pentru influență” legat de Huawei.

Ancheta este legată de fostul său asistent. Mincev subliniază că nu există acuzații, dar se desfășoară o anchetă pentru a se vedea dacă există ceva ilegal. Acest lucru reiese clar din poziția sa, dată publicității pe 17 mai anul curent, scrie „Mediapool” (Bulgaria).

Mincev este anchetat pentru faptul că a vizitat loja Huawei în timpul unui meci de fotbal al lui Anderlecht.

„Prezența mea la acel eveniment, în prezent, este un motiv pentru ca autoritățile să dorească să investigheze dacă a fost ceva în neregulă”, a declarat el presei bulgare. La jumătatea lunii martie, poliția a făcut o percheziție la biroul asistentului lui Mincev, Adam Mukhtar.

Meciul de fotbal Anderlecht - Ludogoreț

„În octombrie, Ludogoreț a jucat la Bruxelles. Asistentul meu de atunci a spus că prietenul și vecinul său ne-a invitat să urmărim meciul Anderlecht - Ludogoreț pe stadion, era și ziua de naștere a copilului său. Am fost la meciul lui Ludogoreț cu Anderlecht, au fost zeci de adulți și copii, am dus și un cadou... Ulterior, organizatorul s-a dovedit a fi actor principal într-o anchetă care a început în 2021, iar asistentul meu de atunci a fost implicat și el în acest caz. Iar prezența mea la acel eveniment este acum motivul pentru care autoritățile vor să investigheze dacă este ceva în neregulă cu asta”, a scris Mincev în poziția sa și a adăugat că este gata să ofere „toate informațiile, chiar dacă sunt puține, pe care le are”.

Anterior, publicația „Politico” a anunțat că autoritățile belgiene au solicitat Parlamentului European ridicarea imunității unui grup de europarlamentari, astfel încât aceștia să poată fi anchetați pentru presupusa lor implicare într-un scandal de luare de mită în schimbul exercitării influenței ce implică compania tehnologică chineză Huawei.

Cererea, confirmată de patru oficiali UE, vine la două luni după ce au apărut acuzațiile. Doi oficiali au declarat că cinci europarlamentari au fost afectați: trei din partea Partidului Popular European (PPE) de centru-dreapta, unul din partea socialiștilor și unul din grupul centrist Renew Europe.

Cu toate că lista completă a numelor nu a fost confirmată de PE, eurodeputatul maltez din Grupul Socialist, Daniel Attard, și eurodeputatul bulgar din partea Renew Europe, Nikola Mincev, fost președinte al Parlamentului bulgar din partea formațiunii Continuăm Schimbarea, au declarat public că sunt anchetați.

Președinta Parlamentului, Roberta Metsola, va anunța lista completă a deputaților europeni în cauză pe 21 mai, la deschiderea sesiunii plenare. Autoritățile investighează și câțiva funcționari ai PE, a declarat unul dintre angajați. Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului va decide dacă va ridica imunitățile într-un proces care ar putea dura doar patru săptămâni, dacă va fi accelerat, ori până la un an în cazuri sensibile.

Poziția completă a lui Mincev

Iată și poziția integrală a lui Nikola Mincev din 17 mai: „Am fost informat că, în legătură cu ancheta referitoare la fostul meu asistent, Parchetul belgian dorește să verifice dacă am vreo legătură cu o parte din activitățile pentru care este anchetat. Din acest motiv, solicită ridicarea imunității mele. Subliniez că nu există nicio acuzare, dar vor să verifice dacă există vreo ilegalitate. Voi coopera sută la sută și voi solicita Parlamentului European să-mi ridice imunitatea cât mai repede posibil (în Adunarea Națională acest lucru se poate face și unilateral, dar în Parlamentul European este întotdeauna necesar un vot), deoarece nu am nicio legătură cu nicio activitate ilegală a acestor oameni și nici nu am de ce să-mi fac griji.

Motivul invocat este următorul: în octombrie, Ludogoreț se află la Bruxelles. Asistentul meu de la vremea respectivă a spus că prietenul și vecinul lui ne invita să urmărim meciul Anderlecht - Ludogoreț pe stadion, era și ziua de naștere a copilului său. Am fost la meciul în deplasare al echipei Ludogoreț împotriva lui Anderlecht, au fost vreo doisprezece adulți și copii, am dus și un cadou, Ludogoreț a jucat bine, chiar dacă a pierdut, am plecat după meci. Organizatorul s-a dovedit ulterior a fi un jucător cheie într-o anchetă care a început în 2021, iar asistentul meu de atunci a fost, de asemenea, implicat în acest caz. Iar prezența mea la acel eveniment este acum motivul pentru care autoritățile vor să investigheze dacă a fost ceva în neregulă.

Sunt gata să ofer toate informațiile pe care le dețin, oricât de puține ar fi, și voi face tot ce este necesar pentru a mă asigura că ancheta Parchetului belgian este cât mai detaliată și cât mai rapidă posibil, astfel încât cazul să poată fi clarificat cât mai repede posibil, lucru de care nu am nicio îndoială”.

Care este poziția europarlamentarului maltez?

Europarlamentarul maltez Attard a scris, de asemenea, pe rețelele de socializare că este anchetat în legătură cu ancheta Huawei pentru că a participat la un meci de fotbal în septembrie, în loja pe care Huawei o are pe stadionul de fotbal Anderlecht din Bruxelles.

„Nu am fost informat că invitația a venit de la o companie sau că era vorba de o logie corporativă. Ulterior a devenit clar că invitația a venit de la o persoană care este în prezent anchetată de autoritățile belgiene și care intenționa să vorbească cu mine despre Huawei în timpul meciului”, a spus el.

Attard a spus că după întâlnirea care a urmat în Parlament cu reprezentanții companiei, el a declarat că „nu a avut alte convorbiri și nu a făcut nimic legat de Huawei sau orice alte lucru legat de companie”.

Sursa: Rador Radio România