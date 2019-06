Interviul a fost realizat după dezbaterea eduVOTE desfășurată la Bradu, în centrul de cercetare al Colegiului Ecologic "Alexandru Ionescu", 7 mai 2019. Inițiativa se derulează cu sprijinul Parlamentului European și cu implicarea comunităților locale. EURACTIV România a fost printre puține organizații media care a mers în mediul rural pentru a atrage atenția cetățenilor asupra importanței alegerilor europarlamentare. Dezbaterile eduVOTE au fost susținute în cadrul proiectului eduVOTE in your village - schools as a bridge to debate about 2019 EU elections in rural communities, în cinci localități din mediul rural. Proiectul a avut ca obiectiv creșterea conștientizării procesului de votare în exercițiul democratic european, diseminarea mesajelor care subliniază legătura dintre Parlamentul European și dezvoltarea rurală, dialogul civic și participarea tinerilor la dezvoltarea comunităților locale.