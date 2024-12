Rusia a dat 69 de milioane de euro pentru răspândirea propagandei și pentru o imixtiune brutală în afacerile interne ale Bulgariei și României, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, organizația BG Elves, scrie 24Ceasa (Bulgaria).

„Elfii” spun că au documente care dovedesc fluxuri de bani din Novosibirsk cu destinația Bulgaria și România. Plățile au fost împărțite în mii de tranzacții mici pentru a nu fi detectate. Schema a început cel târziu în 2010.

69 de milioane de euro pentru propagandă și amestecul brutal al Federației Ruse în afacerile interne ale Bulgariei și României!

Ce spun „elfii” bulgari?

Bună dimineața! Suntem elfii bulgari și avem documente care dovedesc fluxurile de bani din Novosibirsk către Bulgaria și România. Persoanele fizice și companiile sunt implicate într-o schemă de amploare de manipulare a societății, care este atât de extinsă încât o să vă ia cu amețeală.

Ba mai mult, după anunțul inițial, în ultimele 48 de ore am fost în contact cu jurnaliști de investigații și servicii de informații din România, Marea Britanie și Ucraina. Am făcut schimb de informații care sunt vaste ca și cantitate, iar conținutul în sine depășește așteptările noastre cele mai curajoase.

Dispunem de documente care dovedesc plăți în mii de tranzacții mici de câte 5.000 de euro fiecare, cu care s-au plătit în total milioane de euro pentru răspândirea propagandei rusești și plantarea unui narativ de extremă dreaptă! Motivul tranzacțiilor mici este acela de a nu fi detectate (dacă cineva ar fi vrut să le remarce). Știm cine au fost intermediarii, conturile bancare, cine a comandat și cine a executat. Aproape două treimi din sume au rămas la intermediarii banilor care au fost plătiți de Rusia.

Apropo, persoana Metodi Radkov Ivanov (același) ar trebui imediat reținută și interogată de Agenția de Stat pentru Securitate Națională (DANS) pentru a răspunde dacă a primit (100%) comision pentru transferul a 115.000 de euro (pentru care a primit 230.000 de euro în manati turkmeni) adresați lui Mihai Rotariu (același). Sperăm să nu deranjăm prea tare DANS pentru că cineva le-a făcut din nou treaba, iar asta ne face și pe noi să ne simțim puțin incomod.

În timp ce evenimentele au loc în timp real, vă vom oferi detalii cu privire la dimensiunile tehnice ale investigației noastre, ceea ce oricum nu ar fi făcut aproape nimeni altcineva, așa că începem cronologic:

Schema a început cel târziu în 2010, am reușit să găsim o astfel de urmă pe unul dintre serverele Adnow, unde au omis să schimbe o anumită setare și asta a dus la o adresă care a condus la o companie despre care se știa public că funcționează încă din 2010 cu aceeași activitate.

Sistemele sunt de producție rusească și de-a lungul anilor au perfecționat-o și rebranduit-o de multe ori, înlocuind unele nume cu altele și, astfel, pe măsură ce afacerea creștea, pe lângă schimbarea numelor, au delegat anumite funcții unor sisteme separate, cu diferite nume și firme în spatele lor.

Până în acest moment, în spatele acestor sisteme am urmărit zeci de domenii rusești redirecționate către altele noi, mai legitime. Deși în multe locuri mai sunt și cele vechi rușești, folosesc capacități de server închiriate în Țările de Jos și Germania. Toate domeniile individuale răspund într-un mod identic la anumite anunțuri, adică vorbim într-adevăr despre același sistem care se prezintă cu un alt brand sau pur și simplu ascuns în spatele unei alte societăți.

În spatele lor se ascunde ceva ce încă investigăm, dar putem spune categoric că este vorba de o imixtiune gravă în securitatea internă a Bulgariei.

Absolut toți am remarcat în mod repetat un conținut publicitar furnizat de compania Adnow, despre care s-au scris atât de multe lucruri în ultimii ani încât puteți să-l dezgropați pur și simplu pe unchiul Google, mai ales de pe vremea pandemiei de COVID. Compania nu se bucură de o reputație bună și acesta este minimul care se poate spune despre ea. Am menționat deja despre companiile bulgare din spatele Adnow, că sunt opera unui cetățean georgian din Plovdiv.

Dar ce se ascunde în spatele reclamelor aparent inofensive, dar altfel dezgustătoare ale acestei companii? Ce nebun ar plăti pentru a face publicitate atât de agresiv (cu milioane de impresii) titluri precum:

„Pentru ca paraziții să părăsească corpul dv. și să vă cadă toate papiloamele, amestecați în apă patru picături..."

„Medicii au scos din corpul unui bărbat un parazit lung de zece metri! Pentru că el..."

„Endocrinolog: Diabetul nu este din cauza dulciurilor! Motivul principal este..."

„Un nutriționist a menționat principalul inamic al diabetului! Este vorba despre..."

Cineva? Nimeni!

Și poate că cei mai mulți dintre voi nu ar urmări niciodată astfel de știri, dar asta nu are nicio importanță pentru că cu toți am fost penetrați de acest conținut.

Cum s-a întâmplat: În programele de calculator care sunt executate de adăugirile Adnow, am urmărit un sistem de profilare a utilizatorilor extrem de elaborat. Sunt folosite diverse tehnici, cum ar fi așa numita Fingeprint (o amprentă) care, prin mijloace tehnice, vă poate identifica cu mare acuratețe ca fiind aceeași persoană, chiar dacă browserul dv. încarcă reclame de pe site-uri web complet diferite. Folosesc serviciile mai multor organizații (partenere) diferite pentru a disemina responsabilitatea, dar rezultatul final este că, în funcție de conținutul pe care îl consumați, aleg cel mai bine acele prostii care vă vor influența cel mai mult să le urmăriți.

Profilarea în sine este realizată de Adnow, iar acest lucru devine clar după ce am decodat în cascadă ultimii parametri din linkurile pe care le încarcă programele de calculator. În cascadă înseamnă că, la fiecare decodare, o parte a parametrilor sunt dezvăluiți, dar o parte este codificată din nou și necesită un alt nivel de decodare. Acești parametri dezvăluie detalii despre profilul persoanei - cum ar fi sexul, locația și altele, dar unul dintre lucrurile care frapează este o „evaluare a brutalității” (show_brutal_rate) care ar trebui să aleagă exact cât de urâtă ar trebui să fie imaginea care apare lângă titlul reclamei. De asemenea, acești parametri dezvăluie informații despre sponsorul acestei reclame. Unul dintre aceștia este RocketProfit – „o rețea internațională legendară de mărfuri” care operează în 25 de țări (conform site-ului lor) și are cinci angajați fictivi, judecând după profilul lor LinkedIn. De ce ar investi o astfel de companie „legendară” milioane pentru a promova asemenea prostii?

După ce Adnow a identificat cu succes profilul persoanei și a determinat-o să urmărească o anumită reclamă, cel mai adesea ei ajung pe o pagină fictivă asemănătoare cu o versiune mobilă a unei rețele sociale populare cu conținut în limba respectivă (conținutul este tradus și aranjat profesional), este legat de subiectul legăturii urmărite de utilizator. Asta îl atrage să o citească. Prin mai multe metode psihologice, se ajunge la un punct în care utilizatorul trebuie să-și introducă numele și numărul de telefon (de exemplu, pentru a câștiga un premiu). Aici se termină treaba Adnow. Funcția lor este de a colecta informații prin intermediul companiilor partenere.

Beneficiarul final al acestor informații este Novosibirsk, iar odată ce sunt procesate, începe un atac masiv lansat împotriva victimelor în ordine inversă și într-o formă diferită. Potrivit informațiilor furnizate nouă de jurnaliștii de investigație internaționali, o companie de dezvoltare de jocuri pe mobil targetează aceste victime cu mesaje text care le promovează jocurile, care ocolesc însă metodele standard de instalare (în special dispozitivele mobile Android) și se instalează direct dintr-un link. În acest fel, ei au ocolit o serie de reguli de securitate și au instalat literalmente așa-numitul RAT, care are proprietățile accesului complet de la distanță la dispozitivul victimei, contactele sale, corespondența personală etc.. În plus, acestea ar putea fi folosite și pentru a furniza așa-numitele socks proxy protocoale de rețea proxy prin care „frații” ar fi putut accesa internetul prezentându-se lumii de parcă s-ar afla în Bulgaria.

!!! Este suficient ca ei să fi infectat între 2.000 și 5.000 de victime pentru a putea ajunge la contactele a 80%+ din populația bulgară. Vă reamintim că, conform unei referințe, Adnow face peste 70.000.000 de afișări pe lună numai în Bulgaria.

Și asta, dragi prieteni, este doar vârful aisbergului. Pentru că de fapt activitatea oamenilor din spatele acestor sisteme software și companii a crescut la o scară pe care nici măcar nu o bănuim în acest moment. Am întâlnit tot felul de software și servicii legate de facilitarea distribuirii conținutului de propagandă, de la fermele de boți, browsere care permit gestionarea a nenumărate conturi de rețele sociale, servicii VPN și multe altele. Toți au aceeași sursă de autor - „frații” ruși.

Sursa: Rador Radio România