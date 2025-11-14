Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) se alătură fondului coordonat de FEI pentru susținerea companiilor aflate în faza de creștere din Europa Centrală și de Est.

BID contribuie cu 20 milioane de euro la Fondul de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări, sprijinind dezvoltarea afacerilor din regiune și din România.

Fondul atinge pragul de 100 milioane de euro, cu contribuții din partea a cinci bănci naționale de dezvoltare: BID (România), BGK (Polonia), NRI (Cehia), MFB (Ungaria) și HBOR (Croația).

FEI va egala contribuțiile naționale, cu obiectivul de a mobiliza cel puțin un miliard de euro pentru investiții în capital privat, capital de risc și credit privat.

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) s-a alăturat Fondului de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări (3SI) cu o contribuție de 20 milioane de euro, devenind a cincea instituție națională de promovare care susține instrumentul coordonat de FEI.

Fondul este conceput pentru a cataliza investițiile în companii aflate în faza de creștere din Europa Centrală și de Est, acoperind sectoare de la tehnologie avansată la industrii tradiționale.

Odată cu contribuția BID, fondul ajunge la un total de 100 milioane de euro în angajamente naționale.

Fondul European de Investiții (FEI), parte a Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI), intenționează să egaleze aceste contribuții, cu ambiția de a mobiliza cel puțin un miliard de euro prin fonduri de capital privat, capital de risc și credit privat.

Fondul de Inovare 3SI vizează companii care operează în regiunea cuprinsă între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică, având ca scop consolidarea competitivității, sprijinirea inovației și accelerarea tranziției verzi și digitale.

„Fondul de Inovare 3SI este o platformă pentru dezvoltarea regională. Odată cu implicarea BID, consolidăm o Europă mai integrată și mai inovatoare,” a declarat Marjut Falkstedt, director general al FEI.

„Angajamentul BID va contribui la deschiderea de noi oportunități pentru afacerile românești și regionale, stimulând inovația, crearea de locuri de muncă și creșterea durabilă. Împreună aprofundăm piața internă a UE și îndeplinim obiectivele legate de climă și competitivitate.”

„Prin aderarea la Fondul de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări, prin angajamentul de 20 milioane de euro al Băncii de Investiții și Dezvoltare, țara noastră își reconfirmă rolul strategic în Europa Centrală și de Est,” a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

„Această decizie reflectă prioritatea Guvernului României de a sprijini inovația, infrastructura și convergența economică în regiune. Prin colaborarea cu FEI, direcționăm capital către companii românești și regionale cu potențial ridicat de creștere, accelerând tranziția verde și digitală. Participarea BID consolidează poziția României ca partener de încredere în cadrul Uniunii Europene și în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, aliniindu-se scopului nostru comun de a mobiliza cel puțin un miliard de euro pentru a susține competitivitatea regiunii și a promova o creștere durabilă,” a adăugat ministrul Nazare.„Aderarea la Inițiativa celor Trei Mări reflectă angajamentul strategic al BID de a susține inovația și scalarea întreprinderilor românești,” a declarat Dan Sandu, director general al BID.