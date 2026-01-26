Un migrant a fost salvat în apele internaționale de nava Star, care l-a debarcat și l-a dus în Malta. Acesta a raportat că cel puțin 50 de persoane și-au pierdut viața vineri într-un naufragiu în centrul Mediteranei, anunță „La Stampa” (Italia).

Autoritatea Portuară din insula Lampedusa patrulează de vineri seara în zona în care a avut loc naufragiul, dar fără succes.

Autoritățile din Valletta confirmă că cel mai recent naufragiu a avut loc acum două zile, când o barcă cu 51 de migranți care, în ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile, pleca din Tunisia, s-a răsturnat. Știrea a fost relatată de ONG-ul Alarm Phone, cel care a și dat alarma.

Singurul supraviețuitor, agățat de o bucată din epava ambarcațiunii, ar fi rămas pe mare timp de 24 de ore. Această ultimă tragedie are loc la doar câteva zile după un alt naufragiu, tot de pe coasta tunisiană, în care ar fi murit doi gemeni de un an.

Numărul victimelor din Marea Mediterană în zilele afectate de ciclonul Harry ar putea fi mult mai mare, cel puțin 380, aflate la bordul a opt ambarcațiuni care au plecat din Tunisia în ultimele zece zile și nu au mai ajuns niciodată. Acest lucru este confirmat de Garda de Coastă italiană, care duminică dimineață emis o alertă pentru toate navele.

Mulți migranți încearcă periculoasa traversare nu doar între Turcia și insulele grecești din apropiere, ci și între Libia și Creta, în sudul Greciei. La începutul lunii decembrie, 17 persoane au fost găsite moarte după ce barca lor s-a răsturnat în largul Cretei, iar alte 15 au fost date dispărute. Doar două au supraviețuit. Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) a înregistrat în 2025 107 persoane moarte sau dispărute în apele grecești. Potrivit Missing Migrants, un proiect al Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), din 2014 și până în prezent, aproximativ 33.000 de migranți au murit, sau au dispărut în Marea Mediterană.

Sursa: Rador Radio România