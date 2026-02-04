Într-o scrisoare comună, cele zece eparhii reformate din Bazinul Carpatic protestează la Comuniunea Mondială a Bisericilor Reformate din cauza unilateralității sale ideologice, a lipsei unui dialog teologic și a „tonului lipsit de respect”.

Mai mult, scrie „Maguay Nemzet”, tonul ar fi fost „batjocoritor față de creștinii reformați maghiari”. Toate acestea determină eparhiile reformate să revizuiască aspectele fundamentale ale calității de membru și participării lor la comunitate.

La această situație s-a referit, într-un interviu acordat ziarului „Magyar Nemzet” (Ungaria), episcopul Eparhiei Reformate din Ardeal, Vilmos Kolumbán.

Semnatarii scrisorii au precizat: Comunitatea reformată din Bazinul Carpatic a urmărit activ procesele pregătitoare ale celei de-a 27-a Adunări Generale a Comuniunii Mondiale a Bisericilor Reformate din octombrie anul trecut, și apoi Adunarea Generală însăși, la care au participat cinci delegați maghiari.

Comunitatea Bisericii Reformate din Ungaria a fost de acord cu criticile exprimate în scris de Consiliul Regional European cu privire la documentul pregătitor (Workbook) pentru adunarea generală, critici confirmate și în cadrul ședinței consiliului de la Budapesta din iunie 2025, cu participarea fostului președinte al Comuniunii Mondiale a Bisericilor Reformate, Najla Kassab, și a fostului secretar general interimar, Setri Nyomi. Având în vedere toate acestea, regretăm că perspectivele europene semnalate nu au fost incluse în versiunea finală a Caietului de lucru, care cuprindea deja și propunerile de rezoluții, prezentate bisericilor membre, se mai arată în scrisoare, care detaliază și poziția reformaților din Ungaria. „Considerăm inacceptabilă publicația intitulată «Imperiul a tremurat. Nașterea unei confesiuni», publicată în săptămânile dinaintea Adunării Thailandeze, cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a Confesiunii de la Accra. Comunitatea reformată maghiară și-a exprimat în mod constant îngrijorarea cu privire la statutul confesional al documentului adoptat în 2004 la Adunarea de la Accra și ulterior. Luăm act și respectăm faptul că ideile exprimate în Documentul de la Accra sunt importante și decisive pentru mulți membri ai comunității noastre. Însă, respingem tonul lipsit de respect și batjocoritor exprimat în raport în legătură cu reformații maghiari în publicația editată toamna trecută cu ocazia celei de-a 20-a aniversări. Solicităm informații despre cum astfel de propoziții jignitoare la adresa reformaților maghiari au fost incluse în publicația editată de Comuniunea Mondială a Bisericilor Reformate. Solicităm insistent ca publicațiile și documentele pregătite în numele comunității noastre să fie respectuoase și față de cei care au un punct de vedere diferit, se arată în scrisoarea reformaților maghiari.

Semnatarii scrisorii și-au exprimat, de asemenea, regretul față de faptul că majoritatea opiniile formulate la adunarea thailandeză au reprezentat un punct de vedere ideologic unilateral, precum și din cauză că nu a avut loc un dialog teologic.

„Considerăm deosebit de îngrijorătoare dezbaterea pe teme bioetice și morale, care a ignorat diviziunile din comunitatea noastră, căreia i-a lipsit complet o abordare biblico-confesională. În loc de o discuție teologică comună, activismul politic unilateral a devenit punctul central al dezbaterii”, se mai arată în scrisoare.

Potrivit reformaților ungari, „rămânem martori ai lui Isus Hristos numai dacă și în măsura în care ne luăm deciziile centrate pe Hristos, înrădăcinate în credința în lucrarea de discernământ a Duhului Sfânt și în armonie cu învățătura Scripturii”.

Potrivit scrisorii: „Experiențele din perioada premergătoare, precum și cele constatate la adunarea generală ne obligă acum să reexaminăm problemele fundamentale ale calității noastre de membru și ale participării noastre la comunitate. La acea vreme, acum peste o sută de ani, ne-am alăturat unei comunități care respecta pozițiile teologice și etice bazate pe Scriptură și pe confesiunile noastre de credință acceptate. Considerăm că această organizație nu respectă în prezent nici abordarea biblică, nici confesiunile noastre reformate, nici biserica noastră. Avem o decizie serioasă de luat cu privire la calitatea noastră de membru, de aceea propunem un dialog pe teme teologice și organizaționale cu conducerea globală și regională a Comuniunii Mondiale a Bisericilor Reformate”.

Sursa: Rador Radio România