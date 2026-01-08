Un blackout de proporții a afectat sud-vestul orașului Berlin, lăsând fără energie electrică zeci de mii de locuințe și mii de afaceri, în plină perioadă de iarnă, informează CNN (SUA).

Incidentul, produs la începutul lunii ianuarie, este investigat de autoritățile germane ca un act deliberat de sabotaj asupra infrastructurii energetice.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități și relatate de presa internațională, pana de curent a fost cauzată de incendierea unei punți de cabluri electrice situate în apropierea unei instalații energetice din cartierul Lichterfelde. În urma avariei, peste 45.000 de gospodării și aproximativ 2.200 de afaceri au rămas fără electricitate, afectând în total aproape 100.000 de persoane.

Impactul a fost semnificativ: alimentarea cu energie electrică și căldură a fost întreruptă pentru mai multe zile, fiind afectate școli, spitale, transportul public și rețelele de comunicații. Autoritățile locale au descris incidentul drept cel mai grav blackout din Berlin de la Al Doilea Război Mondial, subliniind vulnerabilitatea infrastructurii critice într-un context de temperaturi scăzute.

Responsabilitatea pentru atac a fost revendicată de o grupare extremistă de stânga, care a transmis un mesaj scris în care susține că a vizat sistemul energetic ca simbol al economiei bazate pe combustibili fosili. Procurorii federali au preluat ancheta, cazul fiind analizat sub acuzații de sabotaj și terorism, în timp ce forțele de securitate încearcă să verifice autenticitatea revendicării.

Între timp, operatorii de rețea au început restabilirea alimentării cu energie, iar autoritățile au deschis centre de sprijin pentru locuitorii afectați. Incidentul a declanșat o amplă dezbatere publică în Germania privind securitatea infrastructurii energetice, protecția rețelelor critice și capacitatea marilor orașe europene de a face față unor astfel de crize deliberate sau accidentale.

Ancheta este în desfășurare, iar oficialii germani avertizează că măsurile de securitate vor fi consolidate pentru a preveni incidente similare în viitor.