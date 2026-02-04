Conform unei analize a Serviciului Federal de Informații (BND), cheltuielile militare ale Rusiei din ultimii ani au fost cu până la 66% mai mari decât cele raportate în bugetul oficial al apărării.

Serviciul german de informații externe a constatat într-o analiză în curs de desfășurare că, de exemplu, proiectele de construcții ale Ministerului Apărării, proiectele IT ale armatei și beneficiile sociale pentru membrii forțelor armate nu erau incluse în bugetul apărării, ci în alte secțiuni ale bugetului.

Potrivit BND, parțial această diferență apare ca urmare a faptului că interpretarea rusă a cheltuielilor pentru apărare diferă semnificativ de definiția NATO. În plus, informațiile privind cheltuielile pentru apărare din surse oficiale rusești sunt adesea denaturate și necesită o contextualizare suplimentară, notează FAZ.