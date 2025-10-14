La Bruxelles, în fața liderilor europeni, Emil Boc a lansat conceptul „Libertatea de a te mișca, libertatea de a rămâne”, pledând pentru o Europă care investește în comunități locale și oferă șansa de a trăi demn acolo unde te-ai născut.

În cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor, primarul Clujului și fost premier, Emil Boc, a propus ca Uniunea Europeană să adauge la principiile sale fundamentale „libertatea de a rămâne”, o viziune menită să completeze simbolul clasic al integrării: libertatea de circulație.

„Adevărata libertate înseamnă să poți alege să pleci, să te întorci sau să rămâi”, a spus Boc, subliniind că Europa trebuie să creeze condițiile pentru ca această alegere să fie reală: salarii decente, infrastructură modernă, educație de calitate și locuri de muncă stabile.

El a cerut ca Politica de Coeziune să rămână un pilon al solidarității europene, respingând ideea transferării fondurilor către nivelul național. „Coeziunea este liantul care ține Europa unită”, a afirmat edilul, avertizând că amestecarea finanțărilor cu cele din agricultură ar slăbi echilibrul dintre regiunile Uniunii.

În contextul tensiunilor generate de războiul din Ucraina și al presiunilor pentru creșterea cheltuielilor militare, Boc a pledat pentru „aurea mediocritas”, calea de mijloc, care să păstreze echilibrul între apărare, competitivitate și solidaritate.

Prin intervenția sa, liderul clujean a readus în dezbaterea europeană ideea unei „Europe a comunităților sustenabile”, unde dreptul de a rămâne este la fel de valoros ca dreptul de a pleca.

Pentru România, conceptul are implicații directe: regiunile afectate de migrație, precum Nord-Estul și Sud-Vestul, ar putea beneficia de o reorientare a fondurilor europene către infrastructură, educație și digitalizare. Ministerul Investițiilor gestionează în prezent peste 45 de miliarde de euro prin Politica de Coeziune 2021–2027, un instrument-cheie pentru aplicarea viziunii lansate de Boc.