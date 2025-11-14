Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că, la cum este configurată piața, există motorină și benzină suficiente în România ca să nu justifice o creștere a prețului, după intrarea în vigoare a sancțiunilor internaționale impuse Lukoil.

„Radio France Internationale” relatează că ministrul a adăugat că se lucrează la un act normativ care să fie în acord cu legislația internațională și cea națională, dar și pentru a limita impactul negativ asupra populației și asupra angajaților companiei.

Ministrul Energiei a fost întrebat, joi, ce măsuri va lua România în contextul în care mai sunt câteva zile până când vor intra în vigoare sancțiunile impuse de SUA împotriva Lukoil.

„În momentul de față avem un grup de lucru, împreună cu alte ministere responsabile de acest subiect, am pus deja draftul unui act normativ prin care să reglementăm această situație nouă pentru statul român și pentru toate țările care au aceste implicații în urma sancțiunilor impuse de către SUA, în legătură directă și cu SUA, cu cei de la OFAC, în legătură directă și cu compania. Ne facem treaba pentru a ne asigura că nu vor fi perturbații în tot ce înseamnă segmentul energetic din România, că nu vor fi afectate companiile care au relații comerciale cu această companie și că nu va fi o lipsă a combustibililor pe piață. Ăsta este scopul final”, a afirmat, potrivit News.ro, Bogdan Ivan.

Referitor la variante unei administrări speciale, el a explicat: „Sunt formule la care se lucrează acum, tocmai pentru a fi în acord și cu sancțiunile internaționale împotriva Federației Ruse și cu modul în care nu ne dorim să fie afectați niciunul dintre români, nici angajații companiei, nici partenerii comerciali, nici oamenii care alimentează astăzi la pompă”.

El a admis că „e o discuție” în ceea ce privește o eventuală creștere a prețului combustibilului la pompă.

„Consiliul Concurenței și alte instituții trebuie să se pronunțe, să facă o analiză. În momentul de față nu sunt condiții obiective care să justifice o creștere a prețului la pompă. Prin urmare, ar trebui ca instituțiile abilitate să facă aceste verificări, pentru că în momentul de față, pe lângă zona de producție internă de combustibil, avem și importuri masive și avem o situație foarte clară pe piața de combustibil. Nu suntem în situația în care este Bulgaria, de exemplu, care este dependentă în proporție de aproape 100% de rafinăria Lukoil”, a detaliat ministrul.

Referitor la scenariul estimat de analiști care susțin că prețul combustibilului la pompă va crește cu cel puțin 10% dacă se va închide Rafinăria Petrotel și România va fi nevoită să recurgă la importuri, Bogdan Ivan a afirmat: „Nu vreau să intru în aceste detalii, pentru că în momentul de față România este și exportator de benzină și de motorină. Adică suntem în situația în care noi avem suficientă motorină și benzină, iar în momentul în care apar aceste potențiale modificări, tocmai din acest motiv facem acest act normativ, pentru a ne asigura că nu vor fi perturbații în piață și pentru a ne asigura că este suficientă motorină și benzină. Astăzi, la cum este configurată piața, este suficientă motorină și benzină în România ca să nu se justifice o creștere a prețului, ca să fie foarte clar acest lucru”.

El a adăugat că statul se preocupă să rezolve această situație cu un impact negativ minim.

„Iar în momentul de față se lucrează la acest act normativ, pentru că sunt mai multe ministere responsabile. De la noi, de la Energie, a pornit draftul actului normativ, fiecare o să vină să îl completeze ulterior: Ministerul de Externe, Ministerul de Finanțe, Ministerul Economiei și urmează să fie adoptat în Guvernul României. În clipa în care el va fi adoptat, cu fiecare detaliu stipulat în actul normativ, o să ieșim să-l comunicăm. Ceea ce e foarte important să știe atât oamenii care se uită la noi, cât și cei care lucrează în rețelele locale din România, că statul se preocupă să rezolve această situație cu un impact negativ minim”, a explicat ministrul Energiei.

El a menționat că detaliile vor fi comunicate atunci când documentul va fi finalizat, arătând însă că „se lucrează la cea mai bună formulă posibilă pentru a fi în acord cu legislația internațională, a fi în acord cu sancțiunile impuse de către Statele Unite ale Americii și cu legislația națională din România”.

„Scopul este unul foarte clar: de a limita impactul negativ asupra populației și asupra angajaților companiei”, a mai declarat ministrul Energiei.

Sursa: Rador Radio România