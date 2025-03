La întâlnirea de coordonare din capitala britanică s-a convenit ca, până la încheierea focului și realizarea unui armistițiu, "menținerea sprijinului financiar și militar pentru Ucraina", a afirmat Ilie Bolojan, într-o declarație de presă făcută duminică la Ambasada României din Londra.

Președintele interimar a mai precizat că s-a ajuns la concluzia că țările europene trebuie să se pregătească pentru a-și asuma "o povară mai mare" pentru pacea în Europa și, în acest sens, se va avea în vedere creșterea bugetelor pentru apărare în perioada următoare.

"S-a convenit că garanțiile de securitate care pot fi acordate Ucrainei nu pot fi asigurate fără un sprijin din partea Statelor Unite ale Americii. Aceste garanții de securitate nu sunt doar pentru Ucraina, ci practic sunt pentru tot Flancul Estic, de la Baltică până la Marea Neagră", a declarat Bolojan, adăugând că se va lucra la "un plan comun", în așa fel încât garanțiile de securitate să fie asigurate atât cu o implicare mare a țărilor europene, dar și bazându-se pe un sprijin pe care Statele Unite l-ar putea asigura.

Pentru încheierea unui armistițiu și a unei încetări a focului cât mai repede, e necesară "o reluare a dialogului între Ucraina și Statele Unite", care ar contribui la închiderea cât mai rapidă a conflictului și la încetarea focului, a mai spus el.

Țările prezente au convenit ca în etapa următoare să aibă consultări și, până la sfârșitul săptămânii viitoare, urmează să fie adoptate decizii în acest sens.

Antonescu: Încă un an de război e prea mult pentru noi



În acest timp, la București, candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale din mai, Crin Antonescu, a vorbit de pragmatism și de un ajutor "conjunctural" dat de România Ucrainei.

"Partenerul nostru, de 35 de ani, sunt Statele Unite ale Americii. Conjunctural, pe fondul războiului inițiat de Vladimir Putin, am sprijinit și vom sprijini Ucraina. Am ajutat cu tot ce am putut, am fost buni vecini, dar repet și subliniez: partenerul nostru în această discuție este administrația Trump. Încă un an de război este prea mult pentru noi. Pragmatismul este singura opțiune",