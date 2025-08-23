Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, la Chișinău, că România și Republica Moldova vor continua să construiască noi punți care să le apropie și mai mult, așa cum se cuvine între țări-surori ce împărtășesc o limbă, o istorie și valori comune.

Premierul român a dat asigurări că România va rămâne un susținător ferm al parcursului european al Republicii Moldova, oferind sprijin prin expertiza și experiența dobândite în cei aproape 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană.

La rândul său, premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a afirmat, în conferința de presă comună, că relațiile dintre Chișinău și București „s-au ridicat la cel mai frățesc nivel”, menționând că cele două țări s-au sprijinit reciproc în fața dificultăților și a interferențelor străine în procesele electorale.

„Îmi face plăcere să revin la Chișinău într-un moment de mare însemnătate pentru viitorul Republicii Moldova. Vizita a început la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, unde am discutat despre colaborarea economică, proiectele mari de infrastructură conectivă și facilitarea tranzitării Prutului. Vă asigur că vom construi în continuare noi punți care să ne apropie și mai mult”, a declarat Ilie Bolojan, citat de News.ro.

El a subliniat că Moldova traversează o etapă decisivă pe drumul european: „România va rămâne un susținător ferm al parcursului european al Moldovei, sprijinind-o prin expertiza acumulată și prin formatele de cooperare bilaterală și transfrontalieră.”

Premierul a prezentat și exemple din experiența României după aderarea la UE: „De la integrarea din 2007, România a beneficiat de peste 100 de miliarde de euro din fonduri europene și a contribuit cu peste 32 de miliarde la bugetul comunitar. Fiecare euro investit s-a văzut în economie, în infrastructură, în locuri de muncă și în viața de zi cu zi a românilor. PIB-ul României a urcat de la circa 45% din media europeană la aproape 80%.”

Ilie Bolojan a adăugat că solidaritatea europeană schimbă în bine comunități și țări: „Această schimbare poate avea loc și aici, în localitățile din Moldova – de la Chișinău la Cahul, de la Briceni la Bălți, de la Șoldănești la Ungheni și la Comrat. Republica Moldova a rezistat presiunilor, șantajului energetic și propagandei agresive. În momentele grele, guvernul de la Chișinău a luat decizii dificile, dar corecte. Președinta Maia Sandu și premierul Dorin Recean au apărat suveranitatea și independența statului și au câștigat respectul cetățenilor și al partenerilor europeni.”

În final, premierul român a amintit că Republica Moldova a trebuit să facă față celor mai mari provocări din ultimele decenii, dar a mers „cu fruntea sus”, reușind să își securizeze prin referendum parcursul european.