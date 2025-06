După ce și-a încheiat mandatul de ministru al investițiilor și proiectelor europene, liberalul Marcel Boloș s-a decis să spună adevăruri pe care nu le-a transmis în perioada în care a condus ministerul.

”Zilele acestea, după o lungă perioadă de negocieri aprinse și complexe cu reprezentanții Comisiei Europene s-a încheiat informal negocierea în ceea ce privește grantul alocat prin PNRR dar și situația împrumutului. Negocierea a avut loc într-un context dificil, în care Comisia Europeană a impus condiții ferme și riguroase pentru investițiile din PNRR. Această rigiditate a fost accentuată de situația fiscală fragilă a României, generată în principal de lipsa unei corelări între reformele fiscale și cele privind cheltuielile, dar și de ritmul foarte scăzut al implementării investițiilor asumate prin Plan”, a scris marți fostul ministru al investițiilor și proiectelor europene (MIPE), Marcel Boloș pe Facebook, avertizând că România riscă să piardă 7,8 miliarde de euro pentru că nu a îndeplinit reformele PNRR.

PNRR, care urmează să se încheie la finalul lui 2026, ar putea aduce României 28,2 miliarde euro, dintre care 13,2 miliarde bani nerambursabili și 14,9 miliarde euro împrumut.

”Dacă vrem să salvăm ceea ce încă poate fi salvat din PNRR, avem nevoie – mai mult ca oricând – de transparență, asumarea responsabilității și respectarea termenelor”, spune Boloș, scuzând MIPE pe motiv că are doar rolul de coordonator național al PNRR și nu are ”vreo putere să impună altor ministere respectarea termenelor sau a obligațiilor asumate”.



”Fiecare minister este responsabil pentru ceea ce face – și pentru felul în care își îndeplinește angajamentele. Dacă aceste reforme sau investiții nu sunt realizate, România poate pierde banii alocați domeniului respectiv (școli, spitale, autostrăzi etc.), sau îi poate primi doar parțial”, a scris Boloș.



În cazul în care se vor pierde cele 7,8 miliarde euro, printre cele mai afectate investiții vor fi:

- investițiile din domeniul sănătății, cu suma de 920 milioane euro, în special zona de investiții în spitale publice;

- investițiile din domeniul mediului, cu suma de 2,290 miliarde euro, în special infrastructura de apă-canalizare și deșeuri;

- investițiile din domeniul educației, cu suma de 728 milioane euro;

- investițiile din domeniul eficienței energetice, cu suma de 1,020 miliarde euro, în special eficiența energetică din clădirile rezidențiale destinate populației și instituțiilor publice

- investițiile din domeniul infrastructurii de transport, cu suma de 1,980 miliarde euro;

- investițiile din domeniul digitalizării IMM-urilor și renovarea energetică din Repower EU, cu suma de 728 milioane euro.

”Am încercat să propunem proiecte noi de investiții în procesul de renegociere al PNRR, pentru a acoperi pe cât posibil riscul de pierdere de 7,8 miliarde euro pe care l-am explicat mai sus, însă pe fondul situației bugetare din România acest lucru pentru moment nu s-a putut. Mai mult, nici alternativa plasării celor 7,8 miliarde euro în capitalul Băncii de Investiții și Dezvoltare sau investițiile în instrumentele financiare propuse pentru IMM nu au fost posibile. Unele dintre aceste contracte de finanțare sunt fără contracte de achiziție publică încheiate, altele sunt cu proceduri de achiziție publică inițiate iar altele chiar au șantierele deschise, dar nu au un progres fizic de peste 50% impus în negocieri de către Comisia Europeană”, a susținut el.