Șeful diplomației europene, Josep Borrell, crede că Rusia nu va fi dispusă să negocieze în timp ce încă încearcă să câștige războiul din Ucraina, adăugând că "nu este optimist" cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla în această vară.

"Văd o concentrare de trupe de ambele părți, voința clară a Rusiei de a încerca să câștige războiul", a declarat Borrell la un eveniment la Barcelona. "(Rusia) nu va merge la o negociere până când nu va încerca să câștige războiul".

El a adăugat că Rusia a semnalat în mod repetat că nu va înceta campania până când obiectivele sale militare nu vor fi atinse.



Comentariile lui Borrell au venit în aceeași zi în care Rusia a anunțat că armata sa a lovit baze aeriene ucrainene, iar forțele ucrainene au bombardat instalații industriale din interiorul Rusiei, în timp ce ambele părți au căutat avantajul înaintea a ceea ce Kievul speră să fie o contraofensivă decisivă.

"Mi-e teamă că de acum până în vară războiul va continua. (Președintele rus Vladimir) Putin a adunat acolo peste 300.000 de oameni, de două ori mai mulți decât avea atunci când a lansat invazia", le-a declarat Borrell reporterilor după eveniment.

Prezența militară a Rusiei în Ucraina a fost "enormă" și încă bombardează Ucraina zilnic și distruge infrastructura civilă, a adăugat el.

"Mi-e teamă că nu fac asta fără un plan. Trebuie să fim pregătiți, ceea ce înseamnă să continuăm să ajutăm Ucraina, pentru că, dacă nu o ajutăm, Ucraina nu se poate apăra”, a spus Borrell.



Zonă demilitarizată postbelică?

Un consilier prezidențial ucrainean a declarat luni că ar trebui stabilită o zonă demilitarizată de 100-120 km în interiorul Rusiei, de-a lungul graniței cu Ucraina, ca parte a unei reglementări postbelice.

Zona ar fi necesară pentru a proteja regiunile ucrainene de atacurile rusești, a scris consilierul prezidențial Mihailo Podoliak pe Twitter



"The key theme of the post-war settlement should be the establishment of safeguards to avoid the recurrence of aggression in the future,” he wrote.

"Tema cheie a reglementării postbelice ar trebui să fie stabilirea de garanții pentru a evita repetarea agresiunii în viitor", a scris el.



El a făcut remarcile după ce guvernatorul regiunii Belgorod din Rusia, care se învecinează cu Ucraina, a cerut în comentarii televizate anexarea regiunii ucrainene Harkiv pentru a opri bombardamentele transfrontaliere ucrainene.

Moscova spune că Ucraina a intensificat atacurile cu drone și sabotaj împotriva țintelor din interiorul Rusiei în timp ce se pregătește pentru ofensivă. Kievul a negat că a tras în ținte din interiorul Rusiei, spunând că poartă un război defensiv pe propriul teritoriu.

Pentru a asigura securitatea rezidenților din mai multe regiuni ucrainene de frontieră, a scris el, "va fi necesară introducerea unei zone de demilitarizare de 100-120 km pe teritoriul republicilor Belgorod, Briansk, Kursk și Rostov".

Referirea la regiunile rusești ca republici părea să fie un semn din cap către Moscova, care susține entitățile separatiste care se autointitulează "republici populare" din regiunile Donețk și Lugansk ale Ucrainei, care se învecinează cu Rusia.



Podoliak a spus că zona demilitarizată ar putea avea inițial o prezență internațională pentru a o controla.

"Probabil, la stadiul inițial cu un contingent de control internațional obligatoriu", a scris el.