Miercuri, ministrul bosniac al Apărării nu i-a dat aprobare ministrului ungar de Externe să călătorească cu un avion militar la Banja Luka, capitala entității sârbe din Bosnia, informează AFP (Franța).

Zukan Helez a scris pe Facebook că Ungaria nu a oferit nicio explicație clară pentru sosirea planificată a lui Peter Szijjártó la bordul unui avion militar.

El a adăugat că atât Szijjarto, cât și prim-ministrul ungar Viktor Orban l-au susținut pe Milorad Dodik, fostul lider sârb bosniac, „în acțiuni care subminează suveranitatea, integritatea teritorială și coeziunea Bosniei și Herțegovinei”. Domnul Dodik a fost demis în august, în urma condamnării sale pentru ignorarea deciziilor trimisului internațional însărcinat cu supravegherea acordului de pace bosniac, care a asigurat stabilitatea țării de la sfârșitul războiului interetnic din anii 1990.

Conflictul a curmat peste 100.000 de vieți și a lăsat țara divizată în două entități semi-autonome: Republica Srpska, condusă de sârbi, și o federație croato-bosniacă, legate prin instituții centrale slabe.

În timpul unei călătorii paralele la Budapesta, miercuri, domnul Dodik s-a întâlnit cu domnul Orban, marcând prima sa vizită în străinătate de la victoria succesorului său desemnat la alegerile prezidențiale de duminică din Republica Srpska.

Într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare X, domnul Dodik a descris, de asemenea, interdicția sa de a deține orice funcție politică drept o „decizie neconstituțională” care vizează discreditarea Republicii Srpska. Domnul Helez, care este autorizat să aprobe rutele de zbor deasupra Bosniei, a scris că este „de datoria sa, în calitate de ministru al Apărării, să susțină ordinea constituțională și legea”.

„De aceea am decis să nu aprob acest zbor până când nu sunt garantate transparența deplină și respectul pentru statul nostru”, a scris el. Acest anunț vine după vizita domnului Szijjarto la Belgrad, în timpul căreia acesta a anunțat un acord de creștere a exporturilor de petrol către Serbia, deoarece singura rafinărie din țară riscă să se închidă în câteva zile din cauza sancțiunilor americane legate de afilierea sa cu Rusia.

Sursa: Rador Radio România