Eurodeputatul Daniel Buda (PNL), un apărător al fermierilor, explică de ce a votat pentru Acordul UE-Mercosur, contestat de asociațiile din agricultură, dar și de PSD.

"Nu putem construi o agricultură puternică pe ruinele unei economii slăbite.Nu putem vorbi despre protejarea fermierilor într-o Europă care nu mai produce, nu mai exportă și nu mai este competitivă. Într-o Europă care își pierde capacitateade a-și susține industria într-o competiție globală tot mai dură cu China și alte mari economii. De unde vom mai plăti subvențiile?Din ce resurse vom mai susține fermierii? Acordul Mercosur nu este doar despre agricultură. Este despre viitorul sistemului economic european", a explicat el, după ce Parlamentul European a votat să trimită acordul comercial la Curtea de Justiție a UE.

"Pentru o agricultură europeană puternică, avem nevoie de o economie europeană puternică.

Susțin fermierii de 11 ani. Am făcut-o constant, consecvent, și oricine poate confirma acest lucru. Dar astăzi suntem obligați să privim dincolo de ceea ce sună bine pe termen scurt și să facem ceea ce este necesar pe termen lung – pentru ca Europa să mai poată avea agricultură, fermieri și subvenții nu doar anul viitor, ci și peste 10 sau 20 de ani", a mai spus Buda.