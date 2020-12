Eurodeputații au dezbătut miercuri rezultatele celui mai recent summit al UE, în care s-au aprobat bugetul pe termen lung al Uniunii, instrumentul de redresare economică, dar și mecanismul de penalizare al țărilor care încalcă statul de drept.

Deși marea majoritate a europarlamentarilor au apreciat acordurile la care au ajuns șefii de stat și de guvern, ei au cerut o mai mare implicare a Comisiei Europene, ca garant al respectării Tratatului UE.

În special, Parlamentul European cere ca mecanismul privind respectarea statului de drept să fie aplicat cu strictețe, iar Comisia să nu mai aștepte deciziile Consiliului European.

De cealaltă parte, Ursula von der Leyen a precizat că acordul cu Parlamentul European în privința mecanismului statului de drept nu a fost redeschis, iar concluziile Consiliului „nu modifică legea”.

Președinta Comisiei a subliniat însă că Next Generation EU „va duce la cea mai ambițioasă redresare a economiei europene în ultimele decenii”.

„Am lucrat fără încetare. Negocierile au fost intense, dar ne-am asumat responsabilitatea, am depășit obstacolele și am ajuns la un acord pentru binele Europei”, a punctat și președintele Consiliului European, Charles Michel. „Acest acord reprezintă un important pas înainte. Dispunem acum de resurse, am consolidat statul de drept printr-o legislație nouă și eficace și am convenit să ne intensificăm obiectivele climatice pentru 2030”.

Manfred Weber, șeful celui mai mare grup din Parlamentul European, cel al popularilor (PPE) a salutat acordul la care s-a ajuns cu privire la bugetul pe termen lung al UE. „Avem acum mulți bani la dispoziție,1.8 mii de miliarde EUR, în primul rând pentru a fi utilizați pentru solidaritate”. De asemenea, el a salutat mecanismul statului de drept, afirmând că „pentru prima dată, avem o legătură între fondurile UE și respectarea principiilor de bază ale UE. Ne așteptăm acum ca Comisia să fie pregătită să aplice aceste norme în mod independent începând cu 1 ianuarie”, a spus Weber.

Și Iratxe García Pérez, șefa grupului socialiștilor și democraților din PE a apreciat că bugetul pe termn lung și instrumentul de redresare sunt realizări fără precedent, în timp ce mecanismul statului de drept „consolidează valorile noastre”.

„Am învățat din criza din 2008 — austeritatea nu poate fi soluția, nu putem exclude persoanele care au cea mai mare nevoie de noi”, a adăugat ea.

Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe, a punctat că 2020 a scos în evidență punctele slabe ale proiectului european - lipsa de coordonare și solidaritate; faptul că frontierele au fost închise, dar Europa a depus eforturi considerabile pentru a reacționa în fața crizei.

„Am demonstrat că suntem cei mai eficienți atunci când suntem uniți și când împărtășim prioritățile”, a subliniat Cioloș, dând ca exemple fondul de redresare și dezvoltarea unui vaccin.

Însă dezbaterea nu a fost lipsită de critici. Reprezentatul grupului ID de extremă dreapta Marco Zanni a criticat mecanismul statului de drept, afirmând că „acordul este ambiguu și artificial, iar tonul festiv al acestei dezbateri, al unei UE absolute, este greșit. Amenințările la adresa suveranității naționale sunt extrem de îngrijorătoare. Unanimitatea este singura modalitate prin care democrația poate fi exprimată în această structură specială.”

Manon Aubry, care reprezintă grupul de stânga GUE/NGL, a spus că ambițiile declarate ale UE, cum ar fi cele privind protejarea democrației, a drepturilor omului sau a climei, nu sunt corelate cu faptele. Ea, ca și alți deputați, au criticat faptul că bugetul pe termen lung al UE este mai mic decât ambițiile exprimate de Parlamentul European, ceea ce se traduce în fonduri mai mici alocate unor priorități precum educație, cercetare sau mediu.