Miniștrii de externe ai Bulgariei, României și Turciei – Gheorg Gheorghiev, Oana Țoiu și Hakan Fidan – au organizat o reuniune trilaterală dedicată securității în regiunea Mării Negre și sprijinului pentru Ucraina, notează „Actualno” (Bulgaria).

Șefii diplomațiilor au discutat în marja unei reuniuni a miniștrilor de externe ai statelor membre NATO, care a avut loc la Bruxelles pe 3 decembrie. Țările au subliniat că Marea Neagră este un front cheie pentru securitatea Europei și a comunității transatlantice, iar războiul Rusiei împotriva Ucrainei necesită o coordonare sporită și o implicare activă a Alianței.

Protecția infrastructurii subacvatice: discuții despre extinderea grupului de combatere a minelor

Miniștrii au recunoscut importanța misiunii Grupului comun de combatere a minelor în Marea Neagră (MCM Black Sea) și au discutat despre posibilitățile de extindere a mandatului acestuia cu activități de protejare a infrastructurii subacvatice critice.

În timpul întâlnirii, ministrul bulgar de externe, Gheorg Gheorghiev, a subliniat necesitatea unei prezențe NATO mai serioase în Marea Neagră pentru a descuraja, a oferi conștientizare situațională și a contracara amenințările hibride provenite din Rusia. Șeful diplomației bulgare a subliniat necesitatea unei aplicări mai adaptate a normelor juridice internaționale existente și a asigurării deplasării forțelor navale aliate atunci când condițiile o permit, a transmis Ministerul de Externe.

În plus, partea bulgară și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la activitățile „flotei din umbră” ruse din Marea Neagră, care încalcă sancțiunile, finanțează agresiunea împotriva Ucrainei și creează riscuri militare și de mediu în regiune: o deversare de petrol de 16 km în Bosfor din cauza unui petrolier din flota rusă din umbră lovit de drone ucrainene.

Pace în Ucraina pentru a garanta interesele NATO

Țările s-au unit în jurul opiniei că investițiile în securitatea Mării Negre sunt investiții în securitatea întregii regiuni euroatlantice, ceea ce necesită o cooperare strânsă între NATO și UE.

De asemenea, a fost confirmată ideea că orice soluție pașnică la războiul din Ucraina ar trebui să garanteze interesele de securitate ale țării, precum și pe cele ale aliaților NATO, și să se bazeze pe dreptul internațional și pe principiile Cartei ONU.

Sursa: Rador Radio România