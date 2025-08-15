Bulgaria se numără printre cele cinci cele mai amenințate țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește daunele aduse infrastructurii de incendiile forestiere. Acest lucru este indicat de un raport al companiei de analiză a riscurilor climatice XDI.

Documentul prezintă o imagine sumbră pentru viitor, prevăzând o creștere drastică a riscului de incendii în următoarele decenii, în special în regiunile sudice ale țării, scrie Mediapool.

Conform raportului, care evaluează vulnerabilitatea infrastructurii europene, Bulgaria ocupă în 2025 locul cinci în clasament la capitolul „risc legat de daune”. Cea mai vulnerabilă în acest moment este regiunea Kârdjali, care este expusă celui mai mare pericol din cauza puterii distructive a incendiilor.

Prognoza pentru 2050 rămâne, de asemenea, îngrijorătoare. Bulgaria își păstrează poziția a V-a, dar harta regiunilor cu risc ridicat se extinde, odată cu adăugarea regiunilor Smolian și Burgas la Kârdjali. Acest lucru arată că amenințarea se răspândește și afectează regiuni din ce în ce mai mari ale țării.

Datele privind creșterea riscului sunt alarmante. Între 1990 și 2025, riscul de deteriorare a infrastructurii din cauza incendiilor forestiere în Bulgaria a crescut cu 151%. Dacă nu se iau măsuri urgente și se mențin niveluri ridicate de emisii de carbon pentru perioada 2025-2050, se așteaptă ca acest risc să crească cu încă 131%, spun analiștii de la XDI.

„Analiza evidențiază faptul că Bulgaria se confruntă deja cu efecte grave din cauza schimbărilor climatice, care cresc frecvența și intensitatea incendiilor”, se arată în raport.

Metodologia XDI este detaliată și se dezvoltă pe modele tradiționale, care se bazează adesea doar pe date istorice. Noul model utilizează date la nivel individual de proprietate și ia în considerare factori cheie precum acoperirea forestieră, materiale existente ce pot arde, condițiile meteorologice și chiar capacitatea departamentelor locale de pompieri. Această abordare este de importanță determinantă pentru Bulgaria, deoarece o climă în schimbare face ca evenimentele trecute să fie un indicator din ce în ce mai nesigur al amenințărilor viitoare. În concluzie, experții recomandă investiții urgente în măsuri de reziliență și adaptare.

Planificarea dezvoltării viitoare va fi, de asemenea, esențială, evitând construirea de infrastructură critică și clădiri rezidențiale în zonele cu cel mai mare risc de incendiu. Raportul arată că regiunile bulgare cu cel mai mare risc vor necesita măsuri prioritare pentru protejarea populației și a infrastructurii chiar de azi, pentru a preveni pagube catastrofale în viitor.

