Bulgaria se află astăzi într-o poziție paradoxală pe harta energetică a UE: este lider în dezvoltarea energiei solare, însă singura țară din bloc care nu a construit niciun parc eolian în ultimul deceniu, constată „Economic.bg” (Bulgaria).

Concluzia aparține lui Nikola Gazdov, antreprenor cu 18 ani de experiență în domeniu, președinte al Asociației pentru Producția, Stocarea și Comercializarea Energiei Electrice și membru în conducerea mai multor organizații europene din sectorul regenerabilelor.

Potrivit acestuia, Bulgaria a atras peste 6 miliarde de leva investiții private în ultimii ani, în principal pentru construirea de centrale fotovoltaice. Capacitatea instalată a depășit deja 5.000 MW, iar în următoarele 12-18 luni sunt așteptați încă 2.000 MW. În total, peste 9.000 MW de proiecte solare se află în prezent în diverse etape de autorizare sau construcție.

Succesul solarului contrastează însă cu stagnarea din eolian. „Este absurd ca Bulgaria să fie singura țară din UE care nu a construit niciun parc eolian nou de peste zece ani. Dacă nu schimbăm acest lucru, vom rămâne permanent în urmă”, avertizează Gazdov.

Creșterea rapidă a fotovoltaicelor a adus și efecte secundare: prețuri foarte scăzute, uneori chiar negative, la bursă. Soluția? Diversificarea și flexibilizarea pieței, spune expertul. Aici intră în joc bateriile de stocare, contractele de achiziție pe termen lung și noi interconexiuni cu rețelele vecinilor. „Nu este o coincidență că o companie bulgară a construit cea mai mare baterie independentă din UE”, subliniază Gazdov, estimând că până în 2026 capacitatea de stocare va depăși 12 GWh.

La nivel industrial, Bulgaria a devenit un model regional: sute de întreprinderi și-au instalat centrale fotovoltaice proprii, reducând costurile și sporindu-și autonomia energetică. Aceste investiții sunt completate de soluții digitale bazate pe inteligență artificială, dezvoltate chiar de startup-uri bulgare, care optimizează producția și managementul energetic.

Totuși, Gazdov atrage atenția și asupra problemelor de reglementare. Taxele de stat pentru reciclarea panourilor și a bateriilor sunt de până la zece ori mai mari decât media UE, ceea ce duce la scumpiri artificiale și la descurajarea investițiilor. El cere o revizuire rapidă a cadrului legislativ, pentru a oferi predictibilitate investitorilor.

Viitorul energetic al Bulgariei, conchide expertul, depinde de menținerea echilibrului între expansiunea solarului, dezvoltarea capacităților de stocare și relansarea energiei eoliene. „Această combinație va garanta prețuri scăzute și securitate energetică sporită”, a declarat Gazdov pentru Economic.bg.

