Turismul cultural va fi în centrul atenției Ministerului bulgar al Turismului în 2026, după ce a încheiat cel mai puternic sezon estival, scrie „Mediapool” (Bulgaria).

Previziunile pentru sezonul de iarnă care urmează sunt, de asemenea, optimiste și ne așteptăm ca tendința pozitivă durabilă să continue, a declarat ministrul adjunct al Turismului, Irena Gheorghieva, la conferința „Destinația Bulgaria în centrul atenției pentru 2026” de la Sofia, organizată de Consiliul Național pentru Turism.

Anul 2025, care a trecut, a fost „un an de cotitură, nu numai datorită datelor statistice, ci și pentru că a realizat o nouă viziune pentru dezvoltarea industriei turismului - o viziune al cărei autor este ministrul bulgar al Turismului, Miroslav Borșoș”, a adăugat adjunctul său, citat de BTA.

Potrivit spuselor sale, „viziunea Borșoș” se distinge prin „colaborarea directă cu sectorul și cu municipalitățile”.

Creștere de două cifre a numărului de turiști în 2025

Bulgaria încheie cel mai de succes sezon turistic estival de la pandemia de coronavirus, a declarat Irena Gheorghieva.

În perioada iunie - septembrie 2025, peste 5,2 milioane de turiști au fost înregistrați în structurile de cazare din țară și au fost realizate peste 19,5 milioane de înnoptări, conform datelor Ministerului Turismului de la Sofia. Aceasta reprezintă o creștere de 4,2% a turiștilor și de 3% a înnoptărilor față de aceeași perioadă din 2024, a subliniat Irena Gheorghieva.

Turismul intern rămâne principala piață pentru Bulgaria, la fel ca și oaspeții din România, Ucraina, Polonia, Regatul Unit și Germania.

Creșterea numărului de turiști de pe piețele cheie este impresionantă, creșterea unora dintre aceștia fiind de două cifre față de 2024: Turcia - 60%, Germania - 28%, Franța - 12%, Grecia - 12%, România - 9,5%, Italia - 9,3%, a subliniat Gheorghieva.

Conform datelor INS pentru perioada ianuarie - septembrie 2025, Bulgaria a înregistrat o creștere de 14,9% a rezervărilor turistice față de ultimul an pre-pandemie - 2019 și o creștere de 5,1% față de 2024.

Conform datelor Eurostat pentru perioada iunie - august 2025, Bulgaria se numără printre primele 10 țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de înnoptări ale turiștilor străini. Acest lucru plasează țara în grupul destinațiilor cu cea mai mare activitate a turiștilor internaționali, devansând o serie de alte destinații turistice cunoscute din Europa, a arătat Irena Gheorghieva.

Potrivit acesteia, rezultatele arată clar că dezvoltarea durabilă a sectorului și a Bulgariei nu este doar declarativă, ci este un fapt. Bulgaria își consolidează pozițiile ca destinație turistică europeană competitivă, care atrage tot mai mulți turiști de pe diverse piețe externe, a adăugat Irena Gheorghieva.

2026 cu accent pe turismul cultural

Anul 2026 este în atenția Ministerului Turismului ca fiind anul turismului cultural și aceasta nu este o decizie întâmplătoare, a subliniat Gheorghieva. Ea a reamintit că Bulgaria are unul dintre cele mai bogate patrimonii culturale din Europa - de la situri preistorice și comori tracice, trecând prin orașe antice și medievale, până la tradiții vii, festivaluri, meșteșuguri și diversitate culturală.

Printre motivele alegerii turismului cultural se numără faptul că acesta prelungește sezonul și stimulează călătoriile pe tot parcursul anului, creează o valoare adăugată mai mare prin atragerea turiștilor cu un angajament și un interes sporit față de comunitățile locale. În plus, turismul cultural contribuie la dezvoltarea echilibrată a regiunilor prin dezvoltarea potențialului lor turistic, răspunzând tendinței globale de căutare a unor experiențe turistice autentice, semnificative și sustenabile, a adăugat Gheorghieva.

În cadrul acestei abordări, activitatea Ministerului Turismului va fi orientată spre dezvoltarea și promovarea de noi rute turistice tematice - istorice, culturale, festivaluri și gastronomie.

Se va lucra în parteneriat cu municipalitățile, muzeele, centrele culturale și turismul de afaceri pentru a diversifica produsele turistice și a crește interesul pentru Bulgaria ca destinație turistică pe tot parcursul anului.

„Vom consolida statutul Bulgaria ca destinație pentru experiențe sustenabile, cu accent pe autenticitate și conservarea patrimoniului... Credem că 2026 va fi anul în care Bulgaria se va impune ca lider printre destinațiile europene pentru turism cultural”, a declarat ministrul adjunct Gheorghieva.

Calendarul evenimentelor semnificative

Consiliul Național pentru Turism (CNT) va încerca, pentru prima dată în Bulgaria, să creeze un calendar pentru evenimente semnificative care să facă din Bulgaria o destinație atractivă nu numai în domeniul turismului, ci și în toate sectoarele vieții publice, a declarat Martin Zahariev, vicepreședintele CNT.

Drept model va fi utilizată „metodologia impusă de Organizația Mondială a Turismului, bazată pe analiza cognitivă pentru măsurarea impactului turismului asupra economiei”, a declarat Zahariev.

Numărul investitorilor și hotelierilor de la una la cinci stele în Bulgaria este de 37.000, cel al operatorilor turistici - aproape 5.000, restauratorilor - aproape 20.000, asociațiilor turistice - 230, municipalităților - 265, federațiilor sportive - 125, festivalurilor și evenimentelor turistice - 1.900, atracțiilor turistice - 500, concertelor anuale conform datelor INS - 5.600, vizitate de 2,7 milioane de oameni, teatrelor - 80 cu 47.000 de locuri, cinematografelor - 84 cu 320.000 de proiecții pe an, facilități sportive, centre de congrese, stadioane, săli de conferințe etc., a enumerat Zahariev.

El a menționat că nu toate produc evenimente, dar această cantitate colosală de informații pe care ar produce-o poate fi cu greu procesată și de cea mai scumpă versiune de inteligență artificială. Pentru aceasta, trebuie să existe reguli și metodologii prin care evenimentele să poată fi măsurate.

Unul dintre motivele pentru care Ministerul Turismului are cel mai mic buget din structura Consiliului de Miniștri este neînțelegerea extremă a importanței sectorului ca principal multiplicator al valorii adăugate, consideră Martin Zahariev. Potrivit acestuia, industria turismului are unul dintre cei mai mari multiplicatori din economie. Din punctul de vedere al valorii adăugate, fiecare leva suplimentară cheltuită în sectorul „Hoteluri și Restaurante” duce la o creștere a valorii adăugate cu 0,73 leva, din care 0,34 leva reprezintă compensații pentru angajați - acesta este rolul său social, iar fiecare milion de leva cheltuit în sector creează 100 de noi locuri de muncă, a adăugat Zahariev.

Sursa: Rador Radio România