Bulgaria, România și Grecia vor candida împreună pentru un proiect transfrontalier în cadrul Uniunii Europene, a anunțat ministrul adjunct al Energiei din Bulgaria, Nikolai Nikolov, într-un interviu acordat Agenției BTA.

Potrivit acestuia, dacă proiectul va fi acceptat de către UE, cele trei țări vor putea conta pe finanțare. El a mai spus pentru BTA că Bulgaria și România discută în prezent posibilitatea de a realiza un proiect comun în jurul frontierelor maritime.

„Acum examinăm detaliile și posibilitățile împreună colegii noștri români. Vrem să folosim faptul că suntem vecini, că suntem la aceeași mare”, a precizat viceministrul bulgar. Nikolai Nikolov a vizitat Bucureștiul și a participat la conferința privind investițiile în surse regenerabile de energie Energy Week Black Sea.

Reporter: Domnule Nikolov, astăzi, în cadrul conferinței internaționale privind investițiile în surse regenerabile de energie - Energy Week Black Sea - de la București, ați anunțat că de șase luni lucrați intens cu colegii români pentru a crea un cadru comun pentru proiecte comune în domeniul energiei. Ne puteți da mai multe detalii?

Nikolai Nikolov: În ultimele șase luni, de când acest guvern este la putere, lucrăm susținut cu colegii noștri din țările vecine, în special cu România și Grecia. Spre bucuria noastră, avem răspunsuri deosebit de calde, foarte bune, de la ei. Întâlnirile la nivel de guvern, la nivel de premier, la nivel de ministere au devenit periodice, ca să nu zic lunare. Iar asta arată doar interesul și oportunitățile. Cu toții ne dăm seama că atunci când începem să facem ceva împreună în regiune, devenim mai interesanți - pentru piață, pentru Comisia Europeană, pentru toată lumea.

Știți că la 19 ianuarie a fost semnată o declarație comună între cei trei miniștri ai energiei, la Atena. În aceasta se arată să dezvoltăm împreună potențialul eolian offshore. La prima vedere, nu există prea multe în comun între Marea Egee și Marea Neagră. Dar nu este așa. De ce? Pentru că potențialul lor acolo este unul serios. În același timp, astăzi am auzit cifre impresionante despre potențialul din Marea Neagră. Ideea este de a combina acest lucru cu un cadru general, pe care să-l oferim investitorilor. Cadru general privind regimurile de licențiere, regimul de autorizare, modul de organizare a licitațiilor comune, legislația armonizată în acest domeniu - primară și secundară.Grecia, de exemplu, este puțin înainte cu legislația privind eolienele offshore. După cum am aflat, și România dezvoltă asta acum. Noi candidăm pentru un proiect transfrontalier în cadrul Uniunii Europene. Și astăzi, cele trei țări depun împreună acest proiect. Și în măsura în care va fi recunoscut ca atare de UE, am putea conta pe finanțare.

Reporter: Aceste proiecte comune pe care le vom face cu România, de exemplu, prevăd construirea unei insule energetice comune în Marea Neagră? O idee despre care s-a discutat încă de la începutul anului trecut.

Nikolai Nikolov: În prezent discutăm cu colegii noștri români posibilitatea de a face un proiect împreună. Bulgaria și România ca țări. Să facem un proiect în jurul graniței noastre maritime, să folosim faptul că suntem vecini, că suntem în aceeași mare.

Reporter: În Bulgaria, însă, se aud voci puternice împotriva producției de energie electrică de la centralele eoliene din Marea Neagră și de la așa-numita energie eoliană offshore. Cu ce argumente îi veți convinge pe opozanții acestei idei?

Nikolai Nikolov: Trebuie să lucrăm cu societatea în această direcție și să explicăm despre ce este vorba. În primul rând, potențialul offshore nu ar trebui dezvoltat, în opinia mea, în detrimentul turismului, al biodiversității sau al pescuitului. De fapt, noi nu vom descoperi apa caldă. A fost deja descoperită.

Iată de ce, noi ar trebui să învățăm din experiența altor țări în care acest lucru a fost deja dezvoltat, nu să încercăm noi să inventăm. Desigur, se vor auzi voci care vor spune: „Da, dar aceasta este Marea Nordului. Nu există turism acolo. Sau nu în această măsură”. Cu siguranță este adevărat, nu există un turism dezvoltat într-o măsură atât de mare. Dar există pești în Marea Nordului. Din câte știu, nu că aceasta ar fi expertiza mea, dar din câte știu, sunt mai mulți decât în Marea Neagră. De obicei aceste parcuri eoliene, dacă pot să le numesc așa, sunt destul de departe de mal, vorbim de 20-30 de kilometri în interiorul apelor mării. Este practic imposibil ca un turist să le resimtă activitatea în vreun fel. Fie că este vorba de zgomot sau vizual. Și în ceea ce privește biodiversitatea, protecția mediului, pescuitul, sunt sigur că avem multe de învățat de la colegii noștri care au făcut-o deja în atâtea locuri din lume. În orice caz, ei au respectat, în special țările scandinave, cele mai înalte standarde.

Reporter: În cadrul conferinței, v-ați exprimat speranța că Marea Neagră va deveni un hub și ați împărtășit opinia că regiunea poate deveni și mai interesantă pentru investitori. Cum s-ar face concret asta? Mai ales pe fondul războiului din Ucraina, care amenință securitatea în regiune.

Nikolai Nikolov: Războiul din Ucraina este un lucru rău. Din păcate, continuă. Și niciun investitor nu este atras de asta. Mai ales având în vedere faptul că în curtea noastră din spate este un război. Sau în vecinătate. Dar sperăm că asta se va termina. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. În același timp, trebuie să facem ceea ce este necesar pentru dezvoltarea zonei. Ca guvern, susținem filozofia că trebuie să creăm un cadru. Legislativ, de licențiere, social. Pentru a face posibila investiție confortabilă. Dacă reușim cu adevărat, cu siguranță vor fi investitori. Aceasta este piața. Ea nu tolerează un spațiu gol. Investitorii caută predictibilitate și transparență.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA