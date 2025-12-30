Țara se confruntă cu provocări fără precedent, inclusiv cu proteste anticorupție care au înlăturat recent un guvern condus de conservatori, scrie „Euractiv” (Bruxelles).

Bulgaria va deveni joi a 21-a țară care adoptă moneda euro, dar unii oameni cred că această mișcare ar putea duce la prețuri mai mari și ar putea contribui la instabilitate în cea mai săracă țară a Uniunii Europene, unde guvernul a demisionat recent după proteste masive.

Guverne succesive au împins în direcția aderării la zona euro, iar susținătorii insistă că acest lucru va stimula economia, va consolida legăturile cu Occidentul și va proteja împotriva influenței Rusiei.

„Euro este un simbol tangibil al forței și unității europene”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce executivul UE a ajuns la concluzia că Bulgaria este gata să adopte moneda în 2026. Aderarea la zona euro ar consolida economia Bulgariei prin legături comerciale mai profunde cu partenerii din zona euro, prin investiții străine mai mari și acces mai ușor la finanțare, a adăugat ea, argumentând că această mișcare ar sprijini în cele din urmă crearea de locuri de muncă și veniturile reale.

Moneda unică a fost introdusă pentru prima dată în 12 țări la 1 ianuarie 2002 și de atunci și-a extins în mod constant influența, Croația fiind ultima țară care s-a alăturat în 2023.

Boriana Dimitrova, de la institutul de sondaje Alpha Research, care a urmărit opinia publică cu privire la euro timp de un an, a declarat pentru AFP că orice problemă legată de adoptarea monedei euro va fi exploatată de politicienii anti-UE. Orice problemă va deveni „parte a campaniei politice, care creează o bază pentru o retorică îndreptată împotriva UE”, a spus ea.

În condițiile în care partidele de extrema dreaptă și pro-ruse s-au aflat în spatele mai multor proteste anti-euro, mulți oameni, în special din zonele rurale sărace, își fac griji cu privire la noua monedă.

Guvernul bulgar a demisionat la începutul acestei luni, după ce protestele au scos zeci de mii de oameni pe străzile capitalei, Sofia. Deși demisia nu a fost direct legată de planurile țării de a adopta euro, agitația publică a fost amplificată de îngrijorările legate de posibilele creșteri de prețuri. Cel mai recent sondaj realizat de agenția de sondaje a UE, Eurobarometru, a sugerat că 49% dintre bulgari sunt împotriva monedei unice.

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a estimat că impactul asupra prețurilor de consum va fi „modest și de scurtă durată”, afirmând că în cazul trecerilor anterioare la euro, impactul a fost între 0,2 și 0,4 puncte procentuale. Însă consumatorii – care se confruntă deja cu inflația – se tem că nu vor putea face față cheltuielilor, după cum afirmă Dimitrova.

Prețurile alimentelor au crescut în noiembrie cu cinci procente față de anul trecut, potrivit Institutului Național de Statistică, mai mult decât dublul mediei din zona euro. Anul acesta, Parlamentul a autorizat organisme de supraveghere să investigheze creșterile bruște de prețuri și să limiteze scumpirile „nejustificate” legate de trecerea la euro.

Însă analiștii se tem că incertitudinea politică de amploare riscă să întârzie reformele anticorupție atât de necesare, ceea ce ar putea avea un efect de domino asupra economiei în ansamblu.

„Provocarea va fi să avem un guvern stabil timp de cel puțin unu până la doi ani, astfel încât să putem culege pe deplin beneficiile aderării la zona euro”, a declarat Angelov.

După aderarea Bulgariei, doar șase țări membre UE – Danemarca, Suedia, Polonia, Cehia, Ungaria și România – își mai păstrează încă propriile monede. Dintre acestea, România este singura țară care intenționează să adopte moneda euro.

