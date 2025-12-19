Va exista interoperabilitate cu Turcia, Grecia, România, Polonia, Slovacia, a anunțat șeful Ministerului Apărării la o ceremonie, scrie „Sega” (Bulgaria).

Bulgaria a arătat oficial primele sale opt avioane de vânătoare F-16 la a Treia Bază Aeriană din Graf Ignatievo, lângă Plovdiv. Avioanele au deja însemnele Armatei Bulgare și tricolorul național bulgar. Fiecare are aproximativ 15 metri lungime, o viteză maximă de până la 2.414 kilometri pe oră și o altitudine maximă de zbor de peste 15.000 de metri.

Ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, și șeful Apărării, amiralul Emil Eftimov, au prezidat ceremonia oficială de finalizare a livrărilor de aeronave în cadrul primului contract pentru achiziția avioanelor F-16 Block 70.

S-a precizat că nu sunt planificate zboruri demonstrative.

De fapt, aproape jumătate din cabinetul demisionar din Bulgaria a participat la evenimentul oficial. Au fost prezenți și viceprim-miniștrii Tomislav Doncev și Grozdan Karadjov, ministrul de externe, Georg Gheorghiev, precum și ministrul bulgar de interne, Daniel Mitov. La ceremonie a participat și ambasadorul SUA în Bulgaria, Martin McDowell, precum și șefii companiei producătoare americane.

„Este o onoare și un privilegiu să vă pot primi pentru a sărbători împreună implementarea primului contract din 2019. Proiectul de achiziție a unui nou tip de avion de luptă este extrem de important în cadrul eforturilor de reînarmare a Forțelor Armate Bulgare”, a declarat ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, în discursul său.

El a reamintit că proiectul a fost inițiat în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, când a fost semnat la Casa Albă cadrul unui parteneriat strategic între Sofia și Washington.

„Avioanele F-16 Block 70 reprezintă o platformă cheie de luptă pentru noi și nu este o coincidență faptul că le achiziționăm de la principalul nostru aliat strategic. Aceasta este o expresie elocventă a dezvoltării și aprofundării relațiilor noastre”, a spus el.

Ministrul demisionar a adăugat că această cooperare continuă cu alte proiecte de amploare, cum ar fi livrarea preconizată a vehiculelor de luptă Stryker la începutul anului viitor și negocierile viitoare pentru un sistem de securitate de coastă.

„Armata bulgară achiziționează un avion de vânătoare multirol de a patra generație. Cu această nouă aeronavă, se achiziționează un sistem de management complet nou, care necesită o nouă abordare și un mod de gândire nou”, a explicat Atanas Zaprianov.

El a subliniat interoperabilitatea, subliniind că platforme similare sunt în serviciu în Turcia, Grecia, România, Polonia și Slovacia. Potrivit acestuia, echipamentele moderne de supraveghere și comunicații vor garanta suveranitatea teritoriului și apelor țării.

În 2019, al treilea cabinet „Borisov” a plătit 1,3 miliarde de dolari (2,2 miliarde de leva) în cadrul unui contract între Statele Unite și Bulgaria pentru producția și achiziționarea a opt aeronave F-16 Block 70 (șase avioane cu un loc și două cu două locuri). Pachetul a inclus instruire pentru piloți și echipaje de la sol, logistică, echipamente de suport și tehnică militară. Plata a fost aprobată și de parlament, la data de 26 iulie 2019. Conform acordului interguvernamental, primele două aeronave urmau să fie livrate la jumătatea anului 2023, iar ultimele două în primul trimestru al anului 2024.

Cu toate acestea, în 2022 a devenit clar că va exista o întârziere de doi ani din cauza pandemiei. În fabrica în care au fost fabricate avioanele de luptă bulgare - la Greenville, Carolina de Sud, Lockheed Martin a îndeplinit comenzi pentru 128 de avioane F-16 Block 70/72 pentru cinci țări. Bahrain a devenit clientul de lansare cu 16 avioane, urmat de Slovacia cu o comandă de 14, Bulgaria a fost pe locul trei cu 8, urmată de Taiwan cu 66 și Maroc cu 24.

În noiembrie 2022, Bulgaria a comandat încă 8 avioane F-16, pe care ar trebui să le primească până la sfârșitul anului 2027. Contractul pentru acestea este, de asemenea, de aproximativ 1,3 miliarde de dolari, dar ele nu vor fi plătite într-o singură tranșă, ca în prima tranzacție, ci în rate pe parcursul a zece ani.

Sursa: Rador Radio România