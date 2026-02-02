La o lună după ce Bulgaria s-a alăturat oficial zonei euro, moneda euro este singurul mijloc legal de plată, înlocuind leva bulgară, informează Novinite, preluată de Agerpres.

La 1 februarie 2026, leva a fost retrasă oficial, după ce în ianuarie cetățenii bulgari au folosit în paralel leva și euro. Până la 30 ianuarie, aproximativ 75% din leva aflată în circulație a fost retrasă, rămânând încă aproximativ 7,7 miliarde de leva deținută de populație.

Banca Națională a Bulgariei (BNB) a confirmat că sunt în circulație peste 6,1 miliarde de euro, sprijinind funcționarea normală a plăților și activitatea economică în țară.

Președinta BCE, Christine Lagarde, a marcat momentul, spunând că aderarea Bulgariei la euro înseamnă că 358 milioane de persoane folosesc acum moneda unică și împărtășesc un viitor economic comun. La finalul lui 2025 și începutul lui 2026, Lagarde a lăudat integrarea cu succes a Bulgariei în sistemul euro.

De la 1 februarie 2026, toate plățile în țară se realizează exclusiv în euro. Cetățenii pot continua pe termen nelimitat să schimbe restul de leva la BNB, în timp ce băncile comerciale acceptă schimbul până în 30 iunie.

Țările membre UE care nu au adoptat încă moneda unică sunt România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia și Danemarca.