Un proiect de lege prezentat de partidul premierului Giorgia Meloni, Frații Italiei, privind interzicerea portului burqăi și niqabului în public provoacă controverse în Italia, relatează „La Razon” (Spania).

Proiectul de lege, prezentat oficial de deputații Sara Kelany, Galeazzo Bignami și Francesco Filini în Camera Deputaților, vizează interzicerea „vălului integral” în locuri publice precum universități, școli, birouri și spații publice.

Deși definiția „vălului integral” din proiectul de lege nu a fost dezvăluită, este ușor de presupus că se va referi la vălurile islamice care acoperă fețele femeilor, cum ar fi burqa sau niqab-ul. Dacă legea va fi adoptată, purtarea uneia dintre aceste articole vestimentare în aceste spații ar putea fi pasibilă de amenzi de până la 3.000 de euro. Dar aceasta nu este singura măsură avută în vedere de inițiativă.

Textul semnat de partidul Frații Italiei urmărește, de asemenea, să reglementeze finanțarea moscheilor din Italia și va impune pedepse mai mari pentru inducerea căsătoriei prin înșelăciune. În plus, oricine obligă o persoană să se supună unui test de virginitate, cu excepția unui medic, ar putea risca cinci ani de închisoare, potrivit presei italiene.

Însă controversa nu se datorează doar măsurilor în sine, ci și faptului că inițiativa politică face parte dintr-o cursă între partidul Giorgiei Meloni și partidul lui Matteo Salvini, de asemenea ministru în actualul guvern italian.

Adevărul este că în ianuarie, Liga a prezentat deja o propunere legislativă similară. Aceasta a fost semnată de președintele Comisiei pentru Afaceri Constituționale a camerei inferioare italiene, deputatul Ligii, Igor Iezzi. Textul, în acest caz, propunea amenzi de până la 30.000 de euro și doi ani de închisoare pentru cei care forțau o femeie să-și ascundă fața „prin violență, amenințări sau abuzuri”.

La acea vreme, proiectul de lege prevedea excepții, cum ar fi posibilitatea purtării de îmbrăcăminte care acoperă fața în lăcașurile de cult și în contexte legate de sănătate, trafic rutier (un motociclist care poartă cască, de exemplu) sau în competițiile sportive.

Ideea este că propunerea Ligii a înăsprit pur și simplu termenii unei legi italiene din 1975 care, de fapt, interzice purtarea de haine care acoperă fața în spațiile publice „cu excepția unor motive justificate”. Pe scurt, măsurile există deja în țara condusă de Meloni.

Un lider al comunității musulmane din Italia, Massimo Abdallah Cozzolino, președintele asociației culturale Zayd Ibn Thabit, a recunoscut în declarații pentru ziarul „LaPresse” că interzicerea vălului integral „nu este același lucru cu interzicerea vălului” și că poate fi înțeleasă „din logica securității”, deși „există deja legislație”, așa că nu știe „care este adevărata utilitate a acestei propuneri”.

În Lombardia, o moțiune similară a fost adoptată în 2015, dar nu a fost niciodată implementată, în ciuda faptului că au fost proiectate care interziceau accesul în clădirile publice, înfățișând o persoană purtând un văl integral și o alta purtând o cagulă.

Liga lui Salvini a încercat să ceară ca această moțiune aprobată anterior să fie implementată în Lombardia, dar Partidul Democrat Italian a solicitat un vot secret în camera regională, iar organizația politică de extremă dreapta nu a reușit să câștige acel vot.

Sursa: Rador Radio România